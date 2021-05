ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le dix-septième chapitre de la quatrième saison de « Le bon docteur»Le Dr Claire Brown et l’équipe doivent faire face à des vérités dures sur les lignes qu’ils sont prêts à franchir lorsque l’une des idoles de Claire devient sa patiente.

« Letting Go » (4×17) commence avec Shaun parlant des statistiques de fausse couche et Lea expliquant qu’elle va bien, qu’elle n’a besoin que de quelques jours de repos de plus, mais quand elle est laissée seule, il est évident qu’elle est toujours très affectée par la perte de son bébé.

Pendant que Murphy est à l’hôpital, Lea essaie de rester occupée, mais lorsque son téléphone est à court de batterie et ne parvient pas à trouver son chargeur, elle décide de retourner au travail, où elle reçoit la visite de plusieurs supporters.

Cet épisode de « Le bon docteur»Se termine avec Shaun et Lea parlant de leur perte, elle s’effondre finalement et Murphy la serre dans ses bras.

SHAUN SAUVE UN AUTRE PATIENT

Arite Hill, un homme plus âgé atteint d’insuffisance cardiaque, se présente aux urgences alors que son médecin, Paul Nakano, ordonne des tests spécifiques. Plus tard, Marcus Andrews révèle que Nakano était son chef de la chirurgie quand il était résident, il est donc une éminence.

Lorsque Shaun remarque que les pieds du patient sont froids, il interrompt la discussion de Park, Andrews et Nakano pour s’assurer que ce dernier a fait une erreur lors du pontage et qu’il y a probablement une déchirure dans l’aorte.

Bien que les médecins ne soient pas d’accord, l’insistance du patient après avoir parlé avec Murphy, les oblige à effectuer les tests nécessaires pour dissiper les doutes. Tout semble normal, ce qui a amené Marcus à se fâcher contre Shaun et à le renvoyer chez lui.

Plus tard, Shaun interrompt la procédure et après une brève discussion avec Nakano, ils se rendent compte du problème et trouvent la meilleure solution. Au milieu de l’opération, Paul fait une petite erreur, donc une fois l’opération terminée, il décide d’arrêter l’opération car il s’est promis qu’une fois qu’il aurait commencé à faire de petites erreurs, il s’arrêterait avant d’en faire une grosse.