ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après que Lea ait révélé qu’elle est enceinte, elle et Shaun doivent prendre une décision qui changera leur relation et leur vie. Aussi, dans le douzième épisode de la quatrième saison de « Le bon docteur»(« Le bon médecin »en espagnol), lorsqu’un chirurgien de renom arrive à Saint-Bonaventure pour se faire soigner, l’enthousiasme de l’équipe est rapidement éclipsé par l’attitude du médecin. Après avoir étudié son cas, le Dr Shaun Murphy voit un modèle qu’il reconnaît.

«Teeny Blue Eyes» (4×12) s’ouvre avec Lea et Shaun évaluant s’ils sont prêts à élever un enfant. Bien que Murphy la soutienne, elle a de nombreux doutes. Plus tard, Shaun annonce la nouvelle au Dr Glassman, qui est heureux pour le jeune couple, mais l’avertit qu’un enfant est difficile pour n’importe qui, et surtout pour lui avec son TSA et son travail.

Pendant ce temps, Lea cherche Claire pour demander si le TSA de Shaun peut arriver au bébé, le Dr Brown lui dit que c’est possible et qu’elle doit prendre une décision. Shaun se tourne également vers Claire, qui lui assure qu’il s’adapterait serait un père fantastique, et a réussi à devenir un excellent chirurgien.

Après leurs listes respectives des avantages et des inconvénients, le couple reconnaît à quel point il serait difficile de fonder une famille. Lea mentionne que le moment n’est peut-être pas propice et elle prend finalement une décision.

Cependant, quand ils arrivent à la clinique de santé, Lea se rend compte que cela ne la fait pas se sentir mieux, juste vraiment triste. Le moment n’est peut-être pas propice, mais ce sera un jour. Shaun dit qu’il ressent la même chose et qu’ils décident d’avoir le bébé.

UN NOUVEAU PARTENAIRE ET UNE DÉMISSION

Dans ce chapitre de la quatrième saison de « Le bon docteurAlex Park avoue à Morgan qu’il est attiré par elle, alors le Dr Reznick lui demande de faire ses valises et de quitter son appartement.

Après avoir travaillé ensemble sur une opération et obtenu un résultat réussi, les colocataires rentrent chez eux et se préparent à dire au revoir. Lorsque Park est sur le point de partir, Morgan lui donne une dernière chance d’admettre qu’il ne faisait que plaisanter, mais Alex ne garantit pas que ce qu’il a dit est vrai. A ce moment, Morgan souligne qu’il est bon qu’ils ne soient plus colocataires et l’embrasse.

En revanche, une autre recrue décide de quitter le programme de chirurgie, c’est Enrique, qui n’est pas jugé apte aux blocs opératoires et préfère continuer sa résidence à Johns Hopkins. Avant de partir, il conseille à Claire de penser à elle un jour. C’est pourquoi le Dr Brown cherche des voyages à Paris.