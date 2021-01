"The Good Doctor" 4x06: Audrey Lim, une autre victime du COVID-19

Après plus d’un mois, la quatrième saison de « Le bon docteur»De retour et dans son premier épisode de 2021, il s’est concentré sur le chef de la chirurgie, le Dr Audrey Lim, qui, alors qu’elle lutte pour faire face au traumatisme émotionnel résiduel du COVID-19, rencontre un jeune vétéran de guerre aux prises avec un SSPT débilitant.

Après avoir discuté de votre cas avec l’équipe, la Dre Claire Browne vous propose un traitement radical pour vous aider. Pendant ce temps, se remettant toujours de la perte récente du patient de son apprenti, le Dr Shaun Murphy déclare qu’il ne veut plus enseigner aux nouveaux résidents.

Le sixième épisode de la quatrième tranche de « Le bon docteur«Commence avec Lim qui conduit sa moto et aide un homme qui a été écrasé. En plus de quelques blessures, Ben, qui est un vétéran de la guerre en Irak, souffre du SSPT et aucune thérapie ne l’a aidé jusqu’à présent.

Lorsque Ben se plaint d’une douleur au bras, Claire pense que l’accident de voiture pourrait aggraver une blessure antérieure et suggère un bloc nerveux, ce qui pourrait l’aider avec son SSPT. Enfin, l’opération de Ben est pratiquée et les premiers tests indiquent que tout s’est bien passé.

Lim et Asher ont parlé des patients qu’ils ont perdus (Photo: ABC)

TRAUMATISME ÉMOTIONNEL DE LIM

Après que le Dr Allen ait refusé de pratiquer un avortement en raison de ses croyances religieuses, Jordan propose d’effectuer la procédure, mais le moment venu pour l’opération, Jordan se fige et Audrey doit prendre le relais. Plus tard, il explique au stagiaire que si quelque chose de similaire se reproduit, il le retirera du programme.

De son côté, Shaun refuse d’enseigner aux stagiaires et se concentre sur l’organisation de l’anniversaire de sa petite amie Leah. Cependant, à la fin du chapitre du drame médical de abc, Murphy supervise Asher pendant la chirurgie et le Dr Lim supervise Shaun.

À un autre moment, Audrey parle à Asher de la perte de sa patiente et avoue que lorsque le coronavirus a commencé, ils ont dû annuler toutes les chirurgies non urgentes, y compris celle d’une jeune mère souffrant d’une maladie cardiaque, décédée en attendant qu’elle planifie son opération. . Bien que ce soit quelque chose qui la hante, elle pense qu’elle va le surmonter, car c’est ce que fait un chirurgien.

La remarquant en détresse, Claire dit à Lim que si elle a besoin d’un ami, elle est là pour l’écouter. Audrey explique qu’elle se sent déconnectée, mais que cela fait partie du travail et qu’elle s’en remettra.

Cet épisode de « Le bon docteurCela se termine comme il a commencé, avec Lim conduisant imprudemment sa moto et ayant un accident. Heureusement, il est gravement blessé, se lève et s’éloigne en écoutant les voix des patients qu’il a perdus.