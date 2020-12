The Good Doctor 4 × 05: l’échec de Shaun en tant que superviseur et tout ce qui s’est passé dans le dernier chapitre de 2020

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le dernier épisode de « Le bon docteur «De 2020, Shaun remet en question sa décision d’autonomiser les nouveaux résidents lorsque l’un des diagnostics erronés de son interne sur un patient a des conséquences désastreuses. Pendant ce temps, Morgan et Park se lient à cause de leurs relations ratées.

Lim suggère à Shaun que je fais confiance aux nouveaux résidents, bien qu’il trouve difficile de le faire, car cela ne corrobore pas le diagnostic d’Asher. Lorsqu’ils découvrent que Carl, un danseur souffrant de douleurs dans le dos, a un anévrisme au lieu d’une fracture, sa situation est déjà critique et il a peu de chances d’être sauvé.

Shaun a commencé à faire confiance aux nouveaux résidents (Photo: ABC)

Alors que Shaun dresse une liste de 400 compétences qu’il espère qu’Asher et Olivia maîtriseront au fil du temps, Asher parle à son premier patient et se rend compte qu’ils ont beaucoup en commun (ils sont gays et ex-religieux), alors il avoue qu’il a commis une erreur. Mais Carl, au lieu de se mettre en colère, lui demande de dire une prière.

Malgré ce dernier, Carl meurt dans la salle d’opération, provoquant la dévastation d’Asher pour la perte de son premier patient et pour Shaun de se demander si ses problèmes de communication pourraient entraîner la mort d’autres patients. Une conversation avec Glassman aide à dissiper les craintes de Murphy, qui avant de partir avec Lea s’assoit à côté d’Asher et l’accompagne pendant un moment.

Shaun a accompagné Asher alors qu’il pleurait la mort de son patient (Photo: ABC)

CLAIRE ET PARC

Mais ils ne sont pas les seuls à avoir des complications avec leurs patients dans cet épisode de « Le bon docteurClaire et Park soignent Ellie, une femme qui est venue à San Buenaventura avec une migraine et qui a découvert un kyste dermoïde. Bien qu’une opération puisse être la solution, elle peut également entraîner une perte de mémoire.

Son petit ami Zane refuse de signer l’autorisation d’intervention, alors Clarke contacte Brendan, le mari d’Ellie. La chirurgie se déroule bien, mais la patiente ne se souvient pas de ses sentiments pour son partenaire, alors elle décide d’essayer de sauver son mariage.

D’autre part, Park a une nouvelle colocataire, Morgan, qui se mêle bien sûr de ses affaires. Ils parlent tous les deux de leurs relations ratées et finissent par brûler les souvenirs qu’ils ont d’eux.