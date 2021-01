The Golden Force sera lancé le 29 janvier avec plusieurs éditions de collectionneurs physiques disponibles

Just For Games, PixelHeart et Storybird Games ont annoncé la sortie de leur nouveau titre Force dorée. Le jeu sera lancé plus tard cette semaine, avec plusieurs éditions physiques du jeu.

Force dorée se déroule sur Muscle Island, un endroit où la paix régnait et où les gens étaient heureux. Un jour, le roi des démons a décidé d’attaquer. Il installa son armée sur l’île et commença à endurcir les habitants de l’île avec l’aide de ses généraux.

Les mercenaires de la Force dorée ont gaspillé tout leur or dans des tavernes à travers l’île. Quand le mot se répand sur une nouvelle menace dans le monde, ils décident de se battre à nouveau. Dans son jeu de plateforme d’action-aventure, les mercenaires combattent le mal pour de l’argent.

Les joueurs peuvent choisir parmi quatre anti-héros Gutz, Spina, Drago et Elder. Ensemble, ils voyageront à travers les quatre mondes du jeu pour vaincre le roi des démons. Les joueurs affronteront de nombreux monstres et pièges, mais dépenser de l’argent sur le bon équipement facilitera leur voyage.

Force dorée contient également un mode coopératif à deux joueurs. Si les joueurs ont besoin d’un coup de pouce supplémentaire, ils peuvent obtenir une assistance aérienne «explosive» depuis leur bateau.

L’éditeur a annoncé plusieurs versions du jeu pour les trois plates-formes de console. L’édition standard est la version physique du jeu avec le jeu lui-même dans un boîtier.

L’édition limitée est une édition de livre en acier à l’intérieur d’une boîte en métal noir mat. Cette édition est limitée aux seuls Nintendo Switch et PlayStation 4 et est limité en copies.

L’édition Mercenary est une exclusivité mondiale PixelHeart, uniquement disponible sur le site Web de l’éditeur. L’édition spéciale ne sera lancée que sur Nintendo Switch et PlayStation 4 avec un nombre limité d’éditions disponibles.

L’édition Mercenary contient le jeu physique, la bande originale du jeu, une pièce magnétique, un FuturePak numéroté, un dessous de verre, un étui, un porte-clés et un t-shirt, le tout emballé dans une boîte en bois de collection avec un certificat d’authenticité.

Les éditions spéciales du jeu sont disponibles en précommande dès maintenant. Les joueurs intéressés par le jeu doivent agir rapidement avant de se vendre et on ne sait pas quand les précommandes prendront fin. Ces éditions seront lancées le 26 février, soit quelques semaines après le lancement du jeu.

Force dorée devrait être lancé le 29 janvier sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.