The Golden Age saison 2 : tout ce qu’il faut savoir sur la série HBO Max

in

hbo max

HBO Max a triomphé avec la première de l’age d’Or dans son catalogue et les fans attendent déjà une deuxième saison. Mais que sait-on à ce jour ? On vous dit !

©IMDBL’âge d’or reviendra sur HBO Max

Les histoires d’époque sont devenues le dénominateur commun des plateformes de streaming. Cependant, tous ne réussissent pas aussi bien queBridgerton sur netflix Soit l’age d’Or sur HBO Max. Ce dernier, qui a lancé sa première saison en 2021, en est venu à être considéré comme l’une des meilleures fictions se déroulant dans le passé. En fait, plus d’un expert est venu le classer comme la bande à surpasser Production Shonda Rhimes.

Tel est ainsi HBO Max trouvé dans l’age d’Or un grand succès et n’a donc pas hésité à le renouveler pour une deuxième saison. De plus, seulement trois épisodes ont suffi à la plateforme pour prendre cette décision puisque, comme beaucoup d’autres fictions, elles sortent un chapitre par semaine. À présent la production de Julian Fellowes est disponible dans son intégralité, mais les fans attendent avec impatience la suite de l’histoire de Marian Brook. C’est pourquoi, à partir de spoilers on vous dit tout sur la saison 2.

+ Tous les détails de la saison 2 de The Golden Age sur HBO Max :

– Le tournage a-t-il commencé ?

HBO Max a confirmé que les enregistrements de l’age d’Or deux ont commencé le 16 mai. De même, la société a également assuré que les décors sont situés à Newport, Rhode Island, où ils ont également tourné la saison 1. En revanche, l’équipe créative reste la même : Julian Fellowes continue d’être en charge de l’écriture tandis que Michael Engler est en de l’adresse.

– Le casting:

Pour le moment, l’age d’Or Il aura le même casting que la première saison : Christine Baranski, Cynthia Nixon, Carrie Coon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Blake Ritson, Taissa Farmiga, Simon Jones, Harry Richardson, Jack Gilpin, Debra Monk, Kristine Nielsen, Taylor Richardson, Ben Ahlers, Kelley Curran, Douglas Sills, Celia Keenan-Bolger, Michael Cerveris, Erin Wilhelmi, Kelli O’Hara, Donna Murphy, Patrick Page et Sullivan Jones. Bien qu’il y aura aussi une goutte : Thomas Cocquerel qui a joué Tom Raikes dans la première partie.

– Date de sortie:

Il n’y a toujours pas de nouvelles d’une date de sortie possible ou estimée. Cependant, la vérité est que lorsque le tournage commence en mai, la production ne pouvait arriver qu’en 2023. Bien que, travaillant en un temps recordHBO Max pourrait créer la série plus tard cette année. En tout cas, il n’y a toujours rien de confirmé et il n’y aura pas de nouvelles tant que la fin des enregistrements ne sera pas connue.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂