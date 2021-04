« The Goldbergs » rendent un hommage émouvant à George Segal

Deux semaines se sont écoulées depuis l’annonce choquante du décès de l’acteur légendaire George Segal à 86 ans, qui a reçu de multiples messages de deuil et de reconnaissance de la part de l’équipe créative et des coéquipiers de la série humoristique « The Goldbergs ».

Avec la diffusion de la huitième saison en cours, ABC a confirmé que l’épisode de cette semaine mettra en vedette la dernière apparition de George Segal dans la série.Une vidéo commémorative de son départ a donc été partagée sur les réseaux sociaux de la production.

La vidéo présente certains des moments les plus drôles de Segal dans la série, se terminant par l’une de ses citations les plus remarquables dans sa performance: « Si vous ne croyez qu’en vous-même, comme moi, vous ne pouvez pas perdre. » Il y a encore quelques épisodes dans la saison en cours de « The Goldbergs » et il n’a pas encore été confirmé si l’absence du personnage sera reconnue dans l’histoire.

Jusqu’à présent, ABC n’a pas encore confirmé une potentielle neuvième saison de la série, ce qui pourrait remédier à l’absence d’Albert dans ses premiers épisodes, car il a été confirmé qu’en cas de renouvellement, ils n’engageront personne d’autre pour le rôle, comme a déclaré l’actrice Wendi McLandon-Covey sur Twitter.

Mon coeur est brisé. J’ai perdu un cher ami. Travailler avec George a été un honneur et certains des moments les plus heureux de ma vie. Quel homme doux et merveilleux. C’était mon confident et mon professeur. Quand j’ai souri, cela a changé ma journée. J’aurais aimé que tout le monde l’ait rencontré. Les prières sont avec la famille. pic.twitter.com/fp8WvwdOdv – Sean Giambrone (@ seangiambrone1)

Sean Giambrone, chargé de jouer Adam dans la série (et qui a partagé de nombreux moments de Segal dans la série) a partagé en réseaux une réaction qui reflétait sa situation émotionnelle vulnérable avant la mort de l’acteur qu’il a décrit comme «un doux et merveilleux» et comme «son confident et son professeur», signe de l’amitié étroite qu’ils partageaient tous les deux.