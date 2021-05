« The Goldbergs » reçoit un renouvellement pour sa neuvième saison

« The Goldbergs » continue d’être présenté comme l’une des séries humoristiques les plus réussies sur le réseau ABC, pour laquelle il a reçu un renouvellement pour une neuvième saison avec le reste de la série que le réseau prépare pour son retour à la programmation l’année suivante .

« The Goldbergs » présente les performances de Wendi McLendon-Covey, Sean Gambrone, Troy Gentile, Hayley Orrantia, Sam Lerner et Jeff Garlin, avec Patton Oswarlt comme l’adulte Adam Goldberg, le personnage central de la série dont la voix off de sa version adulte raconte les mésaventures de sa famille particulière.

Au milieu de la huitième saison, « The Goldbergs » a subi un coup dur avec la mort de George Segal, qui a joué « Pops », l’un des personnages principaux de la série. L’acteur est décédé après une opération de contournement en mars dernier. Malgré la fin de son travail sur la saison, il n’y a eu aucune confirmation sur la façon dont la série traitera sa perte.

Cependant, l’actrice Wendi McLendon-Covey a confirmé que Segal ne sera pas remplacé et que les scénaristes de la série s’efforcent de reconnaître l’absence du personnage lors de la neuvième saison.

Légèrement inspirée par la vie du créateur de la série Adam F.Goldberg, l’histoire a commencé avec Adam (Sean Giambrone), 11 ans, présentant son énorme passion pour le cinéma à travers ses films personnels alors qu’il se débat avec le Il a traversé la puberté avec sa famille excentrique .

Beverly (McGlendon-Covey) est la mère de famille aimante dont l’affection et l’attention ne sont assimilées qu’à la bouche de son camionneur et à son fort sentiment de surprotection pour ses enfants, Murray, le père maussade avec un bon cœur mais une incapacité à exprimer ce qu’il ressent, Barry, le frère moyen impulsif et Erica, la sœur aînée passionnée.