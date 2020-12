« The Godfather part III »: Différences entre le film original et sa nouvelle version

« Coda: La mort de Michael Corleone« Est le titre avec lequel Francis Ford Coppola fait revivre son film sorti en 1990 « Le Parrain III», Ce qui pour de nombreux fans de l’histoire à l’original était une fin irrégulière à l’une des représentations les plus réussies de la mafia italo-américaine au cinéma.

Complètement sous-évalué par ses prédécesseurs, qui au fil des années ont acquis le statut de «chef-d’œuvre», Coppola s’est à nouveau mis dans le rôle d’orchestrateur dans un morceau de «Coupe du réalisateur». Une tâche à laquelle il serait déjà habitué après les multiples événements qu’il a menés en « Apocalypse Now « , dont « Redux« Est actuellement disponible sur Netflix.

L’une des plus grandes critiques auxquelles le film original serait confronté, selon la façon dont je le ferais remarquer Tomates pourries, seraient ses «performances décevantes et une tonalité déroutante». Ces descriptions mettraient l’accent sur l’apparence (pour beaucoup forcé) de Sofia Coppola Dans le rôle de Marie Corleone, la fille de Michael (Al Pacino).

Il est important de mentionner que Coppola Oui Mario Puzo, auteur du roman sur lequel la trilogie était basée, ils voulaient que le troisième opus soit une véritable consommation des deux bandes précédentes. Pendant, Primordial il a compris dans les intentions du duo que le film devait être une «grande finale» qui laissait au spectateur une sorte de «florissant». Cette disparité aurait conduit au résultat final décevant sur le film original.

« CodaCela ne change pas vraiment les performances de ses personnages, mais cela permet au film d’ajouter plus de tension à ses personnages en coupant l’action à l’écran. Par rapport aux 167 minutes de l’original, « Coda»A une durée de 157. Dix minutes, ce n’est pas grand-chose pour le modifier de manière méconnaissable, mais cela aide à accélérer certaines de ses séquences.

Cette nouvelle coupe parvient enfin à établir une tonalité avec laquelle le spectateur peut facilement identifier leur conflit central, offrant une aura émouvante, semblable à celle d’une élégie ecclésiastique. Le spectateur parvient à ressentir la souffrance de Michael et son intense besoin d’expiation lorsqu’il se sent tourmenté par ses péchés dans le passé et surtout par le meurtre de Fredo.

« Coda«Est plus agile en termes de structure narrative, offrant le poids émotionnel qui manquait à son prédécesseur. De plus, au fur et à mesure que le film progresse, il est établi que ce nouveau titre ne représente pas la «mort littérale» de Michael Corleone». Cette mort en est une sur le plan spirituel suite à la perte de sa fille et voyant ses chances de rédemption étant complètement refusées.

Modifier la séquence initiale dans le Lac Tahoe, Coppola choisit de commencer l’histoire en montrant la rencontre de Michel avec l’archevêque Gilday (Donnelly Donnelly), modifiant la tonalité du film vers la recherche du pardon, contrastant avec la phrase «C’est ma famille, Kay» dans le premier opus de la trilogie, soulevant la fausse illusion de rédemption pour le personnage.

« Le parrain, Coda: la mort de Michael Corleone« Est toujours » Til parrain partie III« , La performance de Coppola et l’absence de Robert Duvall, compte tenu de certains de ses éléments, sont toujours présents. Mais cette nouvelle coupe représente ce que devrait être une « coupe de réalisateur ».

Sans modifier drastiquement son contenu, il remplit son objectif de réorganiser la vision de son réalisateur, en accordant au film ce rachat qui lui aurait été refusé. Michael Corleone et cela a finalement été accordé à Francis Ford Coppola, menant la saga à une conclusion plus satisfaisante.