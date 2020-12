The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone Review: Copppla livre la meilleure version de son chef-d’œuvre défectueux

Le moment où les souches familières de Nino Rota Parrain Le thème commence à jouer, il enveloppe instantanément le spectateur dans la nouvelle expérience qu’est The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone. Le célèbre maître Francis Ford Coppola n’a pas seulement recoupé le troisième film de la franchise, il a également changé certaines scènes qui duraient depuis des années, réorganisé d’autres et même raccourci le film de 4 minutes. Il y a des années, lorsque ce film est sorti, il semblait polariser de nombreux téléspectateurs. Après les événements des deux premiers films, le réalisateur a estimé que Michael Corleone (joué superbement par Al Pacino tout au long de la série) devait expier ses actes dans les films précédents. Le public voulait plus d’action. Ils ne semblaient pas se soucier de la perspective plus ancienne et nuancée de Corleone. En conséquence, du moins lorsqu’il s’est incliné en 1990, le film a été vu dans de nombreux cercles comme un échec bien conçu. Cela n’a pas été adopté comme les deux premiers films.

Flashforward 30 ans et Le parrain Coda: la mort de Michael Corleone alias Le Parrain: Partie III joue comme quelque chose de différent. À travers notre objectif 2020, nous voyons comment ce film parle d’expiation et de changement de pouvoir. Pour récapituler brièvement les deux premiers films, Le parrain a vu un Michael Corleone réticent assumer le trône de la famille. Son père avait été attaqué, Michael a demandé justice contre les hommes responsables, et il a ensuite été entraîné dans un monde qu’il avait passé sa vie à essayer d’éviter. Le Parrain: Partie II voit Michael approfondir ses liens de sang avec la famille d’une manière que l’on ne peut jamais imaginer. Tout cela aboutit au meurtre de son frère Fredo (le regretté et souvent grand John Cazale). Nous terminons le film avec Michael seul. Il est dans une pièce sombre, un endroit sombre, et bien qu’il ait des gens partout pour faire son offre, aucun personnage dans aucun univers cinématographique n’est plus perdu.

Le parrain Coda: la mort de Michael Corleone ramasse les morceaux maintenant. Michael mène la charge pour légitimer l’entreprise familiale. Il veut laisser quelque chose d’un meilleur héritage par le biais d’un gros accord avec le Vatican. Rien pour Michael Corleone n’est facile car il y a toujours des gens qui menacent ses projets. Ajoutez à cela le fait que Corleone est beaucoup plus âgé maintenant, n’est pas en très bonne santé, et vous vous trouvez dans une situation où un changement naturel de pouvoir va se produire. Michael est aidé à bien des égards par le fils de son défunt frère Sonny, Vincent (Andy Garcia). Comme son père, Vincent a un tempérament très rapide et cela n’aide pas toujours les affaires de Michael. Connie (Talia Shire) joue également un rôle plus proactif dans les affaires familiales, ce qui complique encore les choses. Michael se retrouve également en conflit avec son ex-femme Kay (Diane Keaton) qui s’est remariée mais ils partagent également deux enfants ensemble, Anthony (Franc D’Ambrosio} et Mary (Sofia Coppola). Parrain entreprise dans le mélange et vous avez un film qui devait être plus lent. Il a fallu lier les détails (comme on pouvait s’y attendre), et il a dû faire face à de nombreux péchés du passé de Michael.

En conséquence, avec l’avantage du temps, beaucoup sur ce qui n’a pas fonctionné Le Parrain: Partie III fonctionne maintenant. Lorsque Sofia Coppola a été choisie pour le rôle de Mary Corleone, cela a été considéré comme un scandale. De nombreux critiques ont reproché à Coppola de donner un rôle si important à sa fille. Coppola lui-même avait l’impression de lui rendre service. Winona Ryder, qui devait à l’origine réquisitionner ce rôle, est tombée malade et n’a pas pu le faire. Beaucoup ont vu que la prestation de Sofia Coppola était statique, son inflexion comme « California Cool », alors ils l’ont radiée sans vraiment donner une chance à sa performance. Est-ce récompensé? Non. Cependant, cela ne manque en aucun cas. De plus, ce n’était pas sa première fois dans les films de son père car elle était également apparue dans des films tels que Les étrangers et Poisson Rumble entre autres. Avec le temps, nous voyons comment les gens grandissent et changent. Pourquoi Mary ne serait-elle pas différente de ses parents? Pourquoi ne parlerait-elle pas différemment? Habillez-vous différemment? ACT différent? Le temps a été gentil avec le rôle de Mary Corleone, et cela nous a également montré que Sofia est à la fois la réalisatrice que son père est et n’est pas.

Au départ, il a été écrit qu’Al Pacino avait un problème avec certaines des motivations de Michael Corleone. Un gros problème étant qu’il ne voyait pas son personnage comme regrettant l’une de ses actions précédentes. C’est un témoignage du travail d’acteur de Pacino qu’aucun de ces sentiments ne glisse jamais dans le cadre de ce film. À tout moment, Michael semble engagé et déterminé à changer le cours dans lequel il a, en grande partie, mis sa famille. La façon dont Michael se comporte Le parrain Coda: la mort de Michael Corleone joue vraiment différemment maintenant. Il est logique qu’il veuille préserver l’héritage de sa famille. Il est compréhensible qu’il affronte à peu près tout le monde dans son objectif d’une forme de rédemption. Comme nous le voyons, Michael Corleone peut se rapprocher mais les péchés du père sont trop grands et il n’y arrive jamais tout à fait.

L’intrigue secondaire du Vatican était à l’origine considérée comme trop déroutante. Cela a brouillé l’histoire racontée. Les termes de l’accord Corleone / Vatican / International Immobiliari ne sont pas exactement clairs. Cette facette de l’enchevêtrement des affaires, de la religion et de la mafia demeure Le parrain Coda: la mort de Michael Corleone. Ce qui reste également, c’est que Michael cherche à transformer l’image de son entreprise familiale. Tout cela commence par un don de 100 millions de dollars à l’Église catholique. Ceci est censé graisser les rouages ​​de l’accord commercial Immobiliari dans lequel la famille Corleone espère acquérir une position importante. Aussi déroutant que tout cela puisse être, Coppola semble mettre une lentille sur l’aspect commercial de la religion. Je pense que dans ce film, c’est le catholicisme uniquement parce que c’est le monde que Coppola connaît. Ce n’est pas comme si ce film était une mise en accusation de l’Église catholique. Coppola semble se concentrer simplement sur l’idée d’institutions religieuses, dirigées par des êtres humains moins qu’infaillibles, pourraient ne pas toujours suivre le bon livre dans leur prise de décision. Il n’appelle pas spécifiquement la religion catholique, et à cette fin, l’intrigue secondaire du Vatican dans cette nouvelle version joue mieux. De plus, ce n’est pas le seul film à discuter de ces problèmes. Chez Martin Scorsese Rues moyennes il y a une discussion similaire (quoique plus brève) sur les institutions religieuses. Un personnage soutient que « c’est une entreprise » tandis qu’un autre déclare, pour paraphraser, que les gens qui la dirigent ne devraient pas le faire avec cette mentalité.

Une autre couche qui couvre Le parrain Coda: la mort de Michael Corleone est le changement de pouvoir. Comme cela a été mentionné, Michael est beaucoup plus âgé maintenant. Ce ne sera qu’une question de temps avant qu’il ne passe à l’arrière-plan et que d’autres membres de la famille Corleone prennent le relais. Michael semble se diriger volontairement vers cela. Cependant, n’est-ce pas? Michael veut que l’entreprise familiale se déroule d’une certaine manière. Il va même jusqu’à s’en prendre à Connie et Vincent après avoir assassiné Joey Zasa (Joe Mantegna) derrière son dos. Ce changement de pouvoir reflète en fait ce que vivent les États-Unis. Nous assistons à un changement radical à tous les niveaux de pouvoir. Les gens veulent / voulaient un changement par rapport à l’administration actuelle et sortante. Dans le même temps, les gens voient l’espoir dans le président élu Joe Biden, tandis que beaucoup d’autres considèrent son prochain mandat comme de la politique comme d’habitude. Michael veut céder son pouvoir aux autres membres de la famille. En même temps, il ne sait pas si cela va être les affaires comme d’habitude (ce dont il n’a initialement jamais voulu faire partie; comme mentionné ci-dessus), ou si sa famille va effectivement avoir un héritage qui va au-delà de ses contraintes de gangsters. À l’origine, ce qui a attiré Coppola à faire Le parrain, et ce qui l’a fait embaucher, c’est sa vision politique du matériel. Il a vu l’administration de Richard Nixon et a estimé qu’il pouvait puiser dans cela pour raconter la saga de cette famille. Le parrain Coda: la mort de Michael Corleone prend cette impulsion originale et lie finalement tout cela ensemble. Est-ce parfait? Peut être pas. Cependant, un film imparfait de Coppola inspirera toujours plus de discussions que les produits de peinture par numéro que beaucoup de ses contemporains ont produits.

Au début, les gens ont été scandalisés par George Hamilton qui a repris la position juridique que Robert Duvall a joué à la perfection dans le premier Parrain films. Il semble qu’il y ait eu des problèmes d’argent, c’est pourquoi Duvall a finalement pris un dépliant sur cette production. Je dois admettre que lors de ma première projection de ce film dans les années 1990, j’ai certainement trouvé la version sans Duvall Tom Hagen qui manquait. Cependant, encore une fois, le temps a été très gentil avec ce film, tout comme le processus de montage, car George Hamilton fait en fait beaucoup de travail formidable et discret ici en tant que BJ Harrison. Est-il meilleur que Duvall en tant que Hagen? Ce n’est même pas vraiment le but. Ce sont des personnages différents qui ont pour rôle essentiel de protéger les intérêts de la famille Corleone. À cet égard, Hamilton s’en acquitte certainement bien et l’examen minutieux que sa performance peut avoir initialement reçu semble injustifié (du moins de ma part).

Enfin, Le parrain Coda: la mort de Michael Corleone comporte également un peu une fin différente. En fait, cela rappelle la fin de Le Parrain: Partie II. En même temps, et je sais que c’est loin, cela laisse aussi ouverte la possibilité qu’il y ait un Parrain: Partie 4.

En fin de compte, Le parrain Coda: la mort de Michael Corleone joue assez bien dans le paysage du contenu de la restauration rapide d’aujourd’hui 2020. Son rythme est plus lent, son histoire est plus riche et son sens plus profond que la plupart des films disponibles pour les consommateurs. En même temps, nous sommes au milieu d’une pandémie. Nous sommes également très nostalgiques. Les cinéphiles ne veulent pas seulement s’échapper. Ils veulent être emmenés dans un endroit où les choses ont un peu plus de sens. Où leurs sentiments et leurs émotions sont valables. Ils veulent savoir que leurs peurs, bien que très réelles, ne le seront pas éternellement. En revisitant cet épisode revigoré de la famille Corleone, les cinéphiles et les téléspectateurs occasionnels seront autorisés à se remémorer, à raconter et à se réengager avec toute l’émerveillement que le cinéma d’un maestro nommé Francis Ford Coppola a à offrir.

Mario Puzo Le parrain Coda: la mort de Michael Corleone arrive sur Blu-ray et numérique le 8 décembre et dans certains cinémas le 4 décembre.

Sujets: Le Parrain

