The Girl Power of Jane Campion : une série indispensable et trois films de la réalisatrice oscarisée

La dernière édition numéro 94 du prix Oscar ce fut malheureusement le plus controversé de toute son histoire. Le scandale qu’ils ont mis en scène Will-Smith et Chris Rock sur la scène de la cérémonie a éclipsé tous les gagnants qui ont suivi après cet épisode. L’un d’eux était Jeanne Champion. La Néo-Zélandaise a été sacrée meilleure réalisatrice pour son travail sur Le pouvoir du chienun western aux accents de drame psychologique produit par Netflix et mettant en vedette Benedict Cumberbatch.

Elle devient ainsi la deuxième cinéaste consécutive et la troisième de l’histoire de L’Académie à recevoir ce prix. Il suffit seulement de lire cette phrase une fois pour se rendre compte que ce fait n’est pas pour se réjouir, au contraire. Le fait que seules trois femmes aient gagné en 94 éditions de ces prix en dit long sur le sexisme explicite qui existe à Hollywood. Dans l’industrie cinématographique, les rôles techniques ou de leadership étaient presque entièrement réservés aux hommes.

Au cours des dernières années, avec la montée en puissance de la lutte féministe dans différentes sphères de la société, le cinéma a également connu certaines mutations et on assiste aujourd’hui à une plus grande visibilité du travail des femmes dans ces métiers. Bien que, bien sûr, il y ait un long chemin à parcourir. L’écart de rémunération entre les sexes continue d’exister dans des endroits autres que la télévision et le streaming.

La scénariste et actrice britannique nous en a parlé Sally Lindsay dans une interview exclusive avec spoilers. « La première série pour laquelle j’ai été commandée était une avec deux femmes principales, je ne pouvais pas en jouer une parce que j’étais enceinte à l’époque… C’était un drame policier appelé Scott & Bailey et c’était il y a environ 10 ans. Et il a fallu environ 6 ans pour obtenir la commission parce qu’ils demandaient ‘où est l’homme principal ?’ et il n’y avait pas, il y avait deux femmes. Maintenant, ici au Royaume-Uni, cela a changé au-delà de toute reconnaissance. Quoi qu’il en soit, je vous le dis, il y a un long chemin à parcourir. Je veux dire, ici, seulement 15%… pas dans les romans. 50% des romans sont écrits par des femmes, ce qui est vraiment cool. Mais quand vous allez à un drame comme celui que j’ai écrit, les drames aux heures de grande écoute ne sont écrits que par 15% des femmes dans ce pays, ce qui est vraiment dégoûtant et méprisable.a-t-il indiqué.

Pas seulement sur les questions salariales, la lutte doit continuer. Le harcèlement, la maltraitance et la violence sexiste, souvent sous forme de micro-machisme, sont toujours présents dans l’émission.

Maintenant, revenant Campion. La réalisatrice mérite d’être un exemple pour de nombreuses jeunes femmes qui veulent se consacrer au cinéma. Non seulement sa créativité et sa capacité technique lui ont permis d’exprimer ses idées dans de magnifiques œuvres, mais aussi sa sensibilité et sa fermeté, dignes d’un Soleil en Taureau et d’une Lune en Poissons.

Né dans la ville de Wellington en Nouvelle-Zélande le 30 avril 1954, son lien avec l’art ne s’est pas fait par magie. Malgré le fait que ses parents ont grandi loin des domaines artistiques, au fil du temps, ils se sont taillé une place dans le théâtre jusqu’à ce qu’ils se consacrent professionnellement à cette profession. Cependant, la petite Jane a longtemps pensé qu’elle ne serait pas engagée dans le jeu d’acteur ou la réalisation. À tel point qu’il a étudié pour obtenir un diplôme en anthropologie, ce qui est inévitablement présent dans la perspective profondément sociale que possède son travail.

Après avoir terminé ses études, il a voyagé dans divers pays et a commencé à tester son talent artistique dans la peinture. Bien qu’excitée au début, elle découvre plus tard le cinéma et en tombe définitivement amoureuse. Il a commencé sa carrière par des courts métrages et il faut dire que ça s’est pas mal passé pour lui. pelerl’une de ses premières oeuvres parue en 1982, a remporté le Palme d’Or à Cannes. Ce n’est que quelques années plus tard qu’il fera ses débuts au cinéma avec Affectionqui a reçu des critiques favorables, bien qu’il obtienne le succès en 1993 avec piano.

Nous passerons ici en revue la filmographie la plus marquante de Jeanne Campion que vous devez déjà vous inscrire pour voir.

Le piano (1993)

Comme nous l’avons dit plus haut, ce film a donné à Campion l’importance internationale dont sa carrière avait besoin. L’histoire qui se déroule en 1851 tourne autour d’Ada, une jeune muette qui vient de devenir veuve. Depuis l’Ecosse, elle se rend en Nouvelle-Zélande avec sa fille et son piano pour trouver une nouvelle vie. C’est là qu’elle rencontre son futur mari, mais aussi un autre homme avec qui elle va tisser un lien aussi érotique que dangereux. Campion a reçu plusieurs nominations pour ce film et a remporté l’Oscar du meilleur scénario original en 1994.

Le Portrait d’une dame (1996)

En 1996, Campion a réalisé son quatrième long métrage, dans ce cas, mettant en vedette Nicole Kidman, John Malkovich et Martin Donovan. contrairement à pianoici le réalisateur s’est réfugié dans la littérature pour réaliser une adaptation cinématographique du roman homonyme de Henri James. Se déroulant également au milieu du XIXe siècle, il suit la vie d’une femme nommée Isabel qui est déterminée à se mettre devant la société patriarcale de l’époque en refusant de se marier. Mais lorsqu’elle hérite d’une grande fortune, un ami essaie de la manipuler pour qu’elle se fiance à un homme mystérieux.

Étoile brillante (2009)

La passion et le désir sont à nouveau présents dans ce film de Campion, quoique de manière plus naïve, mais non moins profonde pour cela. En 1818, la jeune Fanny Brawne rencontre un poète prometteur dont elle tombe amoureuse presque immédiatement. Il ressentira la même chose, mais en raison de mandats familiaux, ils devront se battre intensément avec cet amour pour être heureux. C’est en vedette Abby Cornish et Ben Whitshaw.

Haut du lac (2013)

Sans aucun doute, un projet très différent au sein de la filmographie de Jane Campion. Cette série qui combine le thriller avec le drame, a deux saisons et met en vedette Elizabeth Moss. Suivez le détective Robin Griffin alors qu’elle enquête sur la disparition d’une jeune fille de 12 ans, la fille d’un chef de ville néo-zélandais redouté.

