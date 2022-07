The Girl in the Photo : une histoire vraie avec une triste fin sur Netflix

Netflix

The Girl in the Photo est une histoire vraie troublante d’abus et de tragédie où une petite fille vit l’enfer pour son beau-père et est déjà sur Netflix.

©NetflixLa fille sur la photo

« Une histoire de crime époustouflante dans la quête pour résoudre un mystère vieux de 30 ans : qui était Sharon Marshall et pourquoi sa véritable identité était-elle un secret pour tout le monde, y compris elle ? »dit le synopsis officiel de ce film qui a atteint Netflix ce mois de juillet et fait déjà partie des contenus les plus regardés du géant du streaming, inquiétant les abonnés avec ses alternatives. Attention!

La triste histoire de Sharon Marshall Il est encadré par les situations les plus improbables pour la vie commune des gens. On parle d’enlèvement, d’abus sexuel, de vol d’identité et de prostitution enfantine. Il est clair que l’histoire de La fille sur la photo Cela peut blesser les sensibilités avec tout ce que son protagoniste a dû vivre à cause de son beau-père.

Une histoire vraie troublante

La vérité est que Marshall apparaît dans une image avec un homme qui prétendait être son père mais qui était en fait le partenaire de sa mère. Il l’a kidnappée alors qu’elle avait 5 ans, changeant même l’identité de la jeune fille afin d’éviter d’être pris pour ce qui était déjà un crime grave avant même les événements malheureux qui ont suivi l’emprisonnement de Sharon. .

La révélation est que cette fille s’appelait en fait Suzanne Marie Sévakis et ils la connaissaient aussi, au lycée, sous le nom de Tonya Hughes. Elle est née le 6 septembre 1969 dans le Michigan et était la plus jeune de trois sœurs, fille de parents séparés. Ensuite Franklin DelanoFloydl’homme qui l’a privée de sa liberté a envoyé ses sœurs dans un orphelinat, se faisant passer pour son père jusqu’à ce qu’il la force à l’épouser et à travailler comme danseuse.

L’histoire devient de plus en plus sombre comme lorsqu’ils ont déménagé à Las Vegas où Floyd l’a forcée à aller dans des boîtes de nuit où il l’a prostituée et est même tombée enceinte trois fois où une des fois où elle a eu Michael, un fils qui a été tué par ce psychopathe criminel. qui avait répété cela mode opératoire à plus d’une occasion dans sa vie.

le destin de Franklin DelanoFloyd Il est scellé parce qu’il a été arrêté par les autorités de son pays et condamné à mort à la suite des crimes odieux qu’il a commis tout au long de sa vie. Pendant, Suzanne est malheureusement décédée à l’âge de 20 ans lorsqu’elle a été heurtée par une voiture dans l’Oklahoma et que le responsable de l’accident s’est échappé de la scène, la laissant, une fois de plus, occuper la place de victime.

