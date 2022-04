The Girl From Plainville: Date de sortie de l’épisode 7 de la série limitée aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes de différents pays recherchent la date de sortie de The Girl From Plainville: Limited Series Episode 7. Comme l’épisode précédent de ce spectacle s’est terminé par une tournure inattendue. Maintenant, tous les fans de cette émission veulent savoir quand auront-ils ce prochain épisode à regarder. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de The Girl From Plainville: Limited Series Episode 7 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison en cours de cette émission, sa plateforme de streaming, son intrigue, spoilers, moulages, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons-les tous sans plus tarder.

C’est une mini-série dramatique américaine et elle a été créée par Liz Hannah et Patrick Macmanus. Le premier épisode de cette série est sorti le 29 mars 2022. Après la sortie de cette série, il a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement en Amérique mais aussi dans différentes régions.

L’histoire de la série suivra la mort de Conrad Roy et la condamnation de sa petite amie Michelle Carter pour homicide involontaire. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette mini-série, vous la trouverez plus intéressante. tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de The Girl From Plainville: Limited Series Episode 7. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

The Girl From Plainville: Date de sortie de l’épisode 7 de la série limitée

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons révéler la date de sortie de The Girl From Plainville: Limited Series Episode 7. Selon les informations officielles, le nom de cet épisode est « Teenage Dirtbag » et il sortira le 26 avril 2022. Donc, l’attente de cet épisode va enfin se terminer très bientôt et vous pouvez tous le regarder à la date indiquée .

Où diffuser La fille de Plainville?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est Hulu. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Hulu. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région. Si vous avez manqué un épisode précédent jusqu’à présent, vous pouvez diffuser cet épisode ici sur cette plateforme.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de la série.

Les amoureux maudits et des choses comme Tha

Tortue

Je n’ai jamais

Je ne peux plus combattre ce sentiment

Boule à facettes

Parler c’est guérir

Dirtbag chez les adolescentes

Des espaces vides

Distribution de la série

Donc, après avoir parcouru tous les détails liés à The Girl From Plainville: Date de sortie de l’épisode 7 de la série limitée. Voici la liste des acteurs de la série.

Elle Fanning dans le rôle de Michelle Carter

Chloé Sevigny dans le rôle de Lynn Roy

Cara Buono comme Gail Carter

Kai Lennox comme David Carter

Colton Ryan dans le rôle de Conrad « Coco » Roy III

Norbert Leo Butz dans le rôle de Conrad « Co » Roy II

Kelly AuCoin comme Scott Gordon

Scott William Winters comme Eric Dawicki

Kristin Griffith comme Janice Roy

Ella Rubin comme Natalie Gibson

Jeff Wahlberg comme Rob Mahoney

Kylie Liya Page dans le rôle de Cassie Wilkins

Peter Gerety comme Conrad Roy, Sr.

Perle Amanda Dickson comme Susie Pierce

Aya Cash dans le rôle de Katie Rayburn

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de The Girl From Plainville: Limited Series Episode 7, la plate-forme de diffusion en continu de cette série, son nombre total d’épisodes, les distributions principales et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour mettre en ligne ce nouvel épisode. Si vous avez des questions concernant The Girl From Plainville: Limited Series Episode 7 Release dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section commentaires ci-dessous. Nous sommes là pour vous aider.

