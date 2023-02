« The Girl and the Cosmonaut » aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« La fille et le cosmonaute» (« Dziewczyna i kosmonauta » dans sa langue d’origine et « Une fille et un astronaute » en anglais), Série Netflix polonaise Réalisé par Bartek Prokopowicz avec un scénario d’Agata Malesińska, il n’est sorti que le 17 février 2023, mais les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà un deuxième opus.

La fiction en six épisodes présente un casting composé de Magdalena Cielecka, Vanessa Alexander, Andrzej Chyra, Jędrzej Hycnar, Jakub Sasak, Zofia Jastrzebska, Anna Cieslak et Daria Polunina.

« La fille et le cosmonaute» raconte l’histoire du retour d’un astronaute disparu depuis 30 ans, ravivant un vieil amour et suscitant l’intérêt d’une entreprise déterminée à découvrir pourquoi il n’a pas vieilli. Ensuite, Y aura-t-il une deuxième saison de la série polonaise ?

« LA FILLE ET LE COSMONAUT », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Même si Netflix n’a pas encore confirmé un deuxième volet de fictionle dernier chapitre laisse entendre que l’histoire d’amour de Nikodem et Marta pourrait se poursuivre dans une nouvelle fournée d’épisodes, puisqu’il reste encore quelques mystères à résoudre.

Cependant, la réaction négative du public et des critiques pourrait laisser « La fille et le cosmonaute » avec une seule saison. Malgré le fait qu’il n’y a que six chapitres, la série a un rythme lent et d’autres détails qui rendent une deuxième saison presque improbable.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui met généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et, sur la base de ces chiffres, décider de renouveler ou d’annuler une série.

A la fin de la première saison de « La Fille et le Cosmonaute »Niko et Marta se retrouvent après 30 ans, mais ils doivent s’échapper du FSB qui utilise des drones pour les localiser et veut que l’astronaute réalise des expériences.

Lorsque le FSB découvre que l’enquête sur le grand-père de Nadia a échoué, ils ordonnent que Niko soit tué. Alors que les protagonistes de « La Fille et le Cosmonaute » ravivent leur amour, JJ les retrouve et tente de tuer l’astronaute, mais Nadia arrive juste à temps pour l’en empêcher.