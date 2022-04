The Gilded Age reviendra pour la saison 2 sans un personnage majeur

Avertissement spoiler : L’âge d’or saison 1

Regarder la première saison de L’âge d’or on a l’impression de regarder un champ de bataille de la haute société, et plutôt que des épées tranchantes, nous voyons un dédain poli, des regards tranchants et des invitations sociales tenues en rançon. En tant que fans de cette émission, vous savez que l’ascension au sommet de la société n’a pas été une bataille facile pour les Russell. Ils ont été accusés d’homicide involontaire et ont subi de multiples menaces à leur réputation. Cependant, ce qui a sans aucun doute été le pire jusqu’à présent, c’est qu’ils ont été snobés dans toute la ville et à leur porte.

Le duo mari-femme Bertha et George Russell (Carrie Coon et Morgan Spector, respectivement) se sont astucieusement et sciemment nichés vers une position que le duo estime digne. Mais la vraie question se pose : pourront-ils conserver ce trône ?

FILM VIDÉO DU JOUR

Maintenant, avec la saison 2 officiellement en préparation, la série a beaucoup à répondre sur les Russell et la pauvre Peggy Scott, jouée par Denée Benton, que nous avons vue à la fin de la première saison à la recherche de son enfant enlevé. De plus, nous voulons également voir si Marian, interprétée par Louisa Jacobson, pourra se remettre du rejet de M. Raikes. Plus important encore, verrons-nous le scandaleux Oscar van Rhijn, joué par Blake Ritson, réussir à cacher son homosexualité en piégeant la jeune Gladys Russell, jouée par Taissa Farmiga, dans le mariage.

Saison 2 de L’âge d’or a beaucoup à répondre. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison à venir.

Qui verrons-nous dans la saison 2





HBO

Compte tenu du casting étoilé de la première saison, nous aurions supposé que recruter autant d’acteurs et travailler selon le même calendrier serait une tâche difficile. Cependant, comme le rapporte Deadline, pratiquement tous les habitués de la série sauf un reviendront pour la saison à venir. Ceux qui reviennent incluent Cynthia Nixon, Christine Baranski, Blake Ritson, Louisa Jacobson, Taissa Farmiga, Carrie Coon, Morgan Spector, Denée Benton, Jack Gilpin, Simon Jones, Harry Richardson, Nathan Lane, Audra McDonald, Ashlie Atkinson, John Douglas Thompson, Ward Horton et Claybourne Elder.





Christine Baranski, qui joue le rôle de la grande dame Agnes van Rhijn dans la série, était extrêmement intéressée à faire partie de la deuxième saison. Dans une interview avec T&C avant qu’il ne soit officiellement annoncé que la série a été renouvelée pour sa deuxième saison, elle a déclaré : « Je pourrais définitivement, joyeusement continuer avec cette série et avec ces acteurs, et avec ce merveilleux écrivain particulier, Julian. » À l’époque, comme il n’y avait aucune clarté sur le renouvellement de l’émission, elle devrait filmer L’âge d’or et Le bon combat simultanément, « Malheureusement, à cause du COVID et de tout le reste, si L’âge d’or recommence, ça va être des lignes parallèles. Je tourne peut-être deux séries à la fois, mais c’est ce qu’on appelle un problème de champagne. »





Le seul personnage qui ne revient pas





HBO

Le habitué de la série qui ne reviendra pas pour reprendre ce rôle dans la deuxième saison est Thomas Cocquerel. Il joue l’avocat Tom Raikes, qui est l’ex-fiancée de Marian. Cet acteur australien ne reviendra pas dans la deuxième saison en raison de l’histoire de son personnage qui se termine naturellement dans la saison 1.

Nous avons vu Raikes s’identifier à tort comme un membre de la haute société et poursuivre Marian Brook de manière romantique. Brook est un pauvre orphelin qui a été forcé de vivre avec Ada Brook et Agnes van Rhijn, ses tantes séparées. Cependant, Agnes pouvait voir à travers le déguisement de Raikes et soupçonnait qu’il était un imposteur. Cela l’a amenée à avertir Marian de lui et qu’ils seraient pauvres s’ils se mariaient. Mais, le jeune couple avait prévu de s’enfuir.





Cependant, dans le dernier épisode de la première saison, Raikes a levé Marian depuis qu’il a changé d’avis, laissant Marian le cœur brisé. Étant donné que les secrets de Tom Raikes ont tous été révélés au cours de la première saison et qu’il n’était lié à aucun autre personnage principal, il n’y avait aucune raison logique de le faire continuer dans la deuxième saison.

HBO a annoncé L’âge d’or renouvellement en février 2022. Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation chez HBO, a déclaré dans un communiqué via T&C, « Julian Fellowes et l’ensemble Âge d’or nous a complètement captivés avec leur récit de l’extravagance new-yorkaise de la fin du XIXe siècle. Avec nos partenaires d’Universal Television, nous ne pourrions pas être plus fiers de nous lancer dans une saison 2 avec cette équipe extraordinairement talentueuse. »





En ce qui concerne le moment où la deuxième saison arrivera sur nos écrans, il est trop tôt pour le dire puisque la première saison a été créée en janvier 2022. Étant donné que la production d’une émission prend en moyenne un an, nous nous attendons à voir la deuxième saison au printemps 2023. Sur l’avantage, les scénaristes de la série ont commencé à travailler sur l’histoire de la deuxième saison avant même que le renouvellement ne soit officiellement annoncé.





L’affiche de Thor: Love and Thunder donne à Natalie Portman son propre moment de heavy metal

Lire la suite





A propos de l’auteur