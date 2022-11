The Gentlemen de Guy Ritchie obtient un spin-off télévisé

chez Guy Ritchie Les Messieurs obtient un spin-off télévisé. Miramax a confirmé le développement de la série, Ritchie revenant en tant que producteur exécutif et co-scénariste. La série a été signalée pour la première fois en négociation chez Netflix le mois dernier. Les Messieurs a reçu sa sortie aux États-Unis au début de 2020, l’un des rares films à être sorti en salles juste avant la pandémie. Le drame passionnant de gangsters se déroulant en Angleterre mettait en vedette un ensemble comprenant Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Henry Golding, Jeremy Strong, Colin Farrell et Hugh Grant. Le film a reçu des critiques décentes de la part des critiques et a généré un box-office rentable de 115 millions de dollars contre un budget de 22 millions de dollars.

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien que beaucoup n’aient pas regardé le film dans les salles, le film a gagné en popularité sur Netflix, convaincant la plate-forme de diffusion en continu d’éclairer une série dérivée basée sur le film. La série, intitulée d’après le film lui-même, sera diffusée sur Netflix. Selon Date limite, Ritchie, réalisateur et scénariste du film, écrira également la série avec Matthew Read. Ritchie devrait également diriger le pilote et l’épisode suivant de la série. Marn Davies, Marc Helwig, Bill Block, Ivan Atkinson et Will Gould rejoignent les co-scénaristes en tant que producteurs exécutifs.

La série mettra en vedette un nouveau casting avec une histoire originale qui servira de deuxième chapitre aux événements dévoilés dans le film. Il n’y a aucune confirmation si un membre de la distribution du film reviendra pour reprendre ses rôles respectifs.





La star divergente Theo James jouera le rôle principal dans la série

Films de Lionsgate

Tout en confirmant le développement de la série, Miramax et Netflix ont confirmé que Theo James dirigera le nouveau casting, jouant un nouveau personnage qui n’a pas été introduit dans le film. James jouera un personnage nommé Eddie Halstead, le nouveau propriétaire d’un grand domaine dont il a hérité, pour découvrir plus tard que la terre a des liens avec l’empire de la marijuana de Mickey Pearson. McConaughey a joué Mickey Pearson dans Les Messieurs film.

Theo James est connu pour son travail dans le Série divergente et plus récemment pour ses rôles principaux dans HBO Max’s La femme du voyageur temporel et la deuxième saison de Le Lotus Blanc. La production de la série Netflix débutera ce mois-ci en association avec Miramax TV. La série se déroulera à Londres.

Les Messieurs était un film passionnant rempli de rebondissements astucieux qui en ont fait une expérience saine. Les performances de McConaughey et Hunnam se sont démarquées pour rendre le film encore plus intéressant. On ne sait pas qui rejoindra Theo James dans la série, alors que l’acteur aura une grosse responsabilité à porter en tant que Les Messieurs a ses propres fans qui connaissent le style de cinéma ostentatoire de Ritchie.

Dans Les Messieurs, Mickey Pearson tente de vendre son empire à un milliardaire américain, ce qui met en place une chaîne d’événements sanglants impliquant des complots rusés, des stratagèmes meurtriers, des pots-de-vin, des coups de poignard dans le dos et du chantage, se heurtant les uns aux autres pour former un drame audacieux et divertissant.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la série. Mais d’ici là, vous pouvez vous familiariser avec Les Messieurs, qui est disponible en streaming sur Netflix.