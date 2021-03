The Genetic Detective Saison 2: Date de sortie, intrigue, distribution Lire tous les derniers détails ici !!!

The Genetic Detective est une série documentaire révolutionnaire sur la vraie criminalité sur ABC qui met en évidence les avantages de la technologie innovante de la généalogie génétique. Si vous n’êtes pas familier avec cette approche, cela implique de prélever des échantillons d’ADN sur des scènes de crime et de les télécharger dans une base de données génétique.

Les experts utilisent ensuite l’analyse génétique pour construire un arbre généalogique en arrondissant les proches du suspect. Enfin, ils sont en mesure de trouver la véritable victime du crime de l’enquête. La première saison de l’émission a reçu des critiques élogieuses uniquement en raison de cette prémisse intéressante. Et voici ce que nous savons de sa suite à venir.

Date de sortie:

La saison 1 de « The Genetic Detective » a été créée sur ABC le 26 mai 2020 à 22 h HE. Il a duré six épisodes et s’est terminé le 30 juin 2020, avec la finale. Lorsqu’il s’agit d’une nouvelle saison, le documentaire a de bonnes chances d’être relancé. Il a attiré en moyenne 2,8 millions de téléspectateurs par épisode, ce qui est impressionnant étant donné qu’il s’agissait de la première sortie de l’émission.

CeCe Moore, le généalogiste génétique résolvant le crime, joue dans la nouvelle série ABC, « The Genetic Detective » https://t.co/zVNX2tetTY – Simon Folkard (@FolkardSimon) 4 mai 2020

De plus, il y a beaucoup de matériel pour faire avancer la série. Nous espérons entendre ABC dans les semaines à venir avec une annonce officielle. La saison 2 de « The Genetic Detective » devrait faire ses débuts en mai 2021 si elle est renouvelée.

À propos de la série:

L’intrigue de la saison 2 du détective génétique:

En raison des nombreuses enquêtes auxquelles elle a participé, CeCe Moore connaît les forces de l’ordre comme sa poche. Son entreprise, Parabon Nanolabs, est basée en Virginie, et elle et son équipe y travaillent. L’équipe résout des cas qui, autrement, sembleraient sans espoir.

Seuls quelques-uns de ces événements se démarquent et laissent une impression durable. L’équipe travaille avec le bureau du shérif du comté de Snohomish pour enquêter sur un double meurtre tout en poursuivant la recherche d’un tueur en série dans une affaire de 1998.

Susan Galvin, qui a été abusée sexuellement puis assassinée en 1967, doit être l’affaire la plus froide résolue par l’équipe. Les affaires traitées sont ahurissantes, comme le meurtre d’une fillette de 8 ans et la décapitation d’un homme.

Le casting de la saison 2 de The Genetic Detective:

Ce ne serait pas un documentaire si le casting n’était pas entièrement composé des acteurs originaux. Le casting de The Genetic Detective Saison 2 sera conservé, bien qu’il y ait un nombre important de nouveaux personnages en raison du fait que la série traitera plusieurs cas. Les caractères suivants apparaîtront régulièrement:

