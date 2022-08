The Game sort un morceau de diss d’Eminem de 10 minutes ‘The Black Slim Shady’

The Game a sorti son 10ème album studio Drillmatic : Cœur contre esprit et a pris quelques « gros » coups à Eminem dans un énorme morceau diss de 10 minutes.

L’énorme disque de 30 titres comprend des artistes comme Kanye West (« Eazy », « Fortunate »), Lil Wayne (« Chrome Slugs & Harmony ») et ASAP Rocky (« Money Cash Clothes »).

« Je ne t’ai jamais entendu dans un club, je ne t’ai jamais entendu dans un bar. Onze albums et dix n’ont jamais été joués dans ma voiture. » Crédit : Alamy

Malgré la liste des fonctionnalités étoilées, une piste diss occupera toujours le devant de la scène, en partie une qui dure 10 minutes et 30 secondes.

Le rappeur de Los Angeles ne vise pas seulement Shady, car il critique également 50 Cent, Interscope Records et D12.

Intitulé « The Black Slim Shady », The Game rappe : « Une chose que vous ne pourrez jamais avoir, c’est ma putain de peau noire.

« Ce n’est pas un costume que je portais. Ce n’est pas un manoir, une plaque suspendue, ce n’est pas une récompense stupide. Alors, oh, il devient platine.

« Et, oh, je suis sur le ‘Math avec lui. Il a tous les amis les plus noirs. Il veut être africain, moi.

The Game a sorti son 10e album studio Drillmatic: Heart vs. Mind et a pris quelques « gros » coups à Eminem dans un énorme morceau diss de 10 minutes. Crédit : Alamy

Il a ajouté: « Pourrait juste forcer le gars blanc à appeler D12 pour qu’il puisse être le porc qu’ils hachent, le porc.

« Et le plus grand rappeur de Detroit, ce prix est Sean Don. Alors débouchez le Chardonnay et plongez ma fourchette dans du vin blanc.

The Game a également nommé la fille d’Em, Hailie, et a déclaré: « Cher Slim, Hailie est avec moi et elle est indemne pour l’instant (papa, j’ai vraiment peur). Ce sont les secrets les plus profonds, je les garde et je suis sur la défensive. ‘ Parce que les G ne sont pas censés se plier. »

Bien que The Game semble être à la hauteur d’un point de vue technique, il est difficile d’argumenter contre Internet, car beaucoup pensaient que le diss ressemblait davantage à un « hommage » à Eminem.

Le rappeur de Los Angeles ne vise pas seulement Shady, car il critique également 50 Cent, Interscope Records et D12. Crédit : Alamy

Une personne a écrit: « The Game a affirmé qu’il n’avait jamais bousculé les albums d’Eminem uniquement pour qu’il mentionne toute la vie d’Eminem et utilise son flux comme un supposé morceau de diss puis l’a intitulé – THE BLACK SLIM SHADY. Bro c’est un hommage à Em. »

Une deuxième personne a ajouté: « J’étais ravie d’entendre The Game diss track juste dans l’espoir qu’Em fasse un diss track, mais cela n’arrivera pas car ‘The Black Slim Shady’ était un cul.

« Je peux voir que vous avez peut-être copié ce flux et cette cadence pour peut-être le retourner sur lui, mais ça n’a pas du tout aidé. Man MGK diss a frappé plus fort 0/10. »

Quelqu’un d’autre a commenté: « The Game peut lui rapper le cul, c’est l’un des meilleurs rappeurs de tous les temps.