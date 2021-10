« The Game of Keys » Saison 3: date de sortie, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

La fin de la deuxième saison de « Le jeu de clés« Laissé plusieurs questions qui devraient être abordées dans un troisième volet de la série avec Maite Perroni, Marimar Vega, Horacio Pancheri, Humberto Busto, Hugo Catalán, Ela Velden et Fabiola Campomanes, qui a déjà été confirmé par Amazon Prime Video avec le précédent saison.

PLUS D’INFORMATIONS: Fin expliquée de « Le jeu des clés 2 »

Malgré le renouvellement rapide, il n’y a pas beaucoup de détails sur les nouveaux épisodes, pour l’instant, on sait qu’il sera développé par Patrick McGinley, Veronica Bellver et Sandro Halphen de Corazón Films, avec Amazon Prime Video et PANTAYA.

Les nouveaux chapitres de « Le jeu de clés”, Créé par Marisa Quiroga, ont été dirigés par Kenya Márquez, Javier Colinas et Roberto Fiesco. Qui assumera ce rôle dans la saison trois ?

A la fin de la saison 2 de « The Game of Keys », Adriana a accepté son nouveau style de vie (Photo : Amazon Prime Video)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « LE JEU DES CLÉS » ?

Lors du mariage de Bárbara et Léo, Gaby confirme qu’Oscar est toujours amoureux d’Adriana et décide qu’il vaut mieux mettre fin à leur relation malgré l’enfant qu’ils attendent. Bien qu’Adri soit également confuse, elle promet à Guillermo de clarifier ses idées et ses sentiments. C’est pourquoi il parle à son ex et quand il essaie de se remettre dans son mariage, elle le rejette.

Enfin, alors qu’Oscar découvre que Gaby est partie à l’aéroport et tente de la joindre, Adriana accepte sa nouvelle vie en rejoignant le trio de Guillermo, Venecia et Carmen. D’un autre côté, il a réussi à régler les problèmes avec sa fille.

Oscar rattrapera-t-il Gaby ? Essaieras-tu de le récupérer ? Prendrez-vous soin de l’enfant qu’ils attendent ? Adriana est-elle vraiment heureuse de sa nouvelle vie ? Qu’arrivera-t-il à elle et à Guillermo ? Vous n’avez plus de doutes sur Oscar ? Qu’arrivera-t-il à Mica ? Valentin trouvera-t-il l’amour ? Sienne oubliera-t-elle enfin Adriana ? Quel rôle joueront Gloria, Astrid et Patricia dans la prochaine saison de « Le jeu de clés« ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « LE JEU DES CLÉS »

La troisième saison de « Le jeu de clés« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de la saison 2 de « The Game of Keys », série Amazon Prime Video

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LE JEU DES CLÉS 3 »

Maite Perroni dans le rôle d’Adriana Romero

Marimar Vega dans le rôle de Gabriela Albarrán

Humberto Busto dans le rôle d’Óscar Romero

Horacio Pancheri dans le rôle de Valentin Lombardo

Hugo Catalan dans le rôle de Leonardo Cuevas

Ela Velden dans le rôle de Sienne

Fabiola Campomanes dans le rôle de Barbara Cuevas

Cristián de la Fuente dans le rôle de Guillermo

Alejandra Guzmán comme Astrid

Laura León comme Gloria

Monica Maldonado dans le rôle de Mica Romero

Helena Haro dans le rôle de Carmen

Manuel Vega comme Daniel

Barbara López dans le rôle de Venise

Michelle Rodriguez comme Patricia

Gustavo Egelhaaf dans le rôle de Juan Alejandro

Ela Velden et Alejandra Guzmán seront de retour pour la troisième saison de « Le jeu des clés » (Photo: Amazon Prime Video)

QUAND « LE JEU DES CLÉS » SORTIRA-T-IL LA SAISON 3 ?

La troisième saison de « Le jeu de clés« N’a pas encore de date de sortie dans Amazon Prime Vidéo, mais il est fort probable que les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming en 2022.