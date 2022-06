The Game of Keys Saison 3 : ce que l’on sait de la première des nouveaux épisodes de la série mexicaine

La fin de la deuxième saison de « Le jeu des clés» a laissé plusieurs questions qui devraient être abordées dans un troisième volet qui a été confirmé par Amazon Prime Video il y a quelques mois et qui réunirait à nouveau Maite Perroni, Marimar Vega, Horacio Pancheri, Humberto Busto, Hugo Catalán, Ela Velden et Fabiola Campomanes .

Bien que la série créée par Marisa Quiroga ait été renouvelée en janvier 2020, il n’y a toujours pas beaucoup de détails sur les nouveaux épisodes. On sait seulement qu’ils seront développés par Patrick McGinley, Veronica Bellver et Sandro Halphen de Corazón Films, avec Amazon Prime Video et PANTAYA. Aussi, que la plupart des acteurs centraux réapparaîtront. Ce qui n’est pas clair, c’est si la même équipe de réalisateurs s’appellera : Kenya Márquez, Javier Colinas et Roberto Fiesco.

A la fin de la deuxième saison de « The Game of Keys », Adriana a accepté son nouveau style de vie lorsqu’elle a eu une orgie avec trois autres personnages (Photo : Amazon Prime Video)

QUE SAIT-ON DE LA SAISON 3 DE « LE JEU DES CLÉS »

Lors du mariage de Bárbara et Leo, Gaby confirme qu’Oscar est toujours amoureux d’Adriana et décide qu’il est préférable de mettre fin à leur relation malgré l’enfant qu’ils attendent. Bien qu’Adri soit également confuse, elle promet à Guillermo de clarifier ses idées et ses sentiments. C’est pourquoi elle parle à son ex et quand il essaie de reprendre leur mariage, elle le rejette.

Enfin, alors qu’Oscar apprend que Gaby est partie pour l’aéroport et tente de la rattraper, Adriana accepte sa nouvelle vie en rejoignant le trio de Guillermo, Venecia et Carmen. D’un autre côté, il a réussi à régler les problèmes avec sa fille.

Oscar va-t-il rattraper Gaby ? Va-t-il essayer de la récupérer ? S’occupera-t-elle de l’enfant qu’ils attendent ? Adriana est-elle vraiment heureuse de sa nouvelle vie ? Qu’adviendra-t-il d’elle et de Guillermo ? Vous n’avez plus de doutes sur Oscar ? Que va-t-il arriver à Mike ? Valentine trouvera-t-elle l’amour ? Sienne oubliera-t-elle enfin Adriana ? Quel rôle joueront Gloria, Astrid et Patricia dans la prochaine saison de « Le jeu des clés” ?

Oscar va-t-il récupérer Gaby dans la troisième saison de « The Game of Keys » ? (Photo : Amazon Prime Vidéo)

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « LE JEU DES CLÉS »

La troisième saison de « Le jeu des clés” n’a toujours pas de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de la saison 2 de « The Game of Keys », une série Amazon Prime Video

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LE JEU DES CLÉS 3 »

Maite Perroni dans le rôle d’Adriana Romero

Marimar Vega comme Gabriela Albarran

Humberto Busto dans le rôle d’Oscar Romero

Horacio Pancheri dans le rôle de Valentin Lombardo

Hugo Catalan comme Leonardo Cuevas

Ela Velden comme Sienne

Fabiola Campomanes comme Barbara Cuevas

Cristian de la Fuente comme Guillermo

Alejandra Guzman comme Astrid

Laura Leon comme Gloria

Monica Maldonado comme Mica Romero

Helena Haro comme Carmen

Manuel Vega comme Daniel

Barbara Lopez comme Venise

Michelle Rodriguez comme Patricia

Gustavo Egelhaaf comme Juan Alejandro

Ela Velden et Alejandra Guzmán seront de retour pour la troisième saison de « The Game of Keys » (Photo : Amazon Prime Video)

QUAND LA SAISON 3 DE « LE JEU DE CLÉS » SERA-T-ELLE PREMIÈRE ?

La troisième saison de « Le jeu des clés” n’a pas encore de date de sortie Amazon Prime Vidéo.

La deuxième saison de « The Game of Keys » a exploré les conséquences de l’échange de couples dès le premier épisode (Photo : Amazon Prime Video)

ÉPISODES DE LA SAISON 2 DE « LE JEU DES CLÉS »

je déteste le jeu des clés. Cela fait plusieurs mois depuis le dernier match. Adriana a quitté Óscar et maintenant il vit avec Gaby… et avec Mica. Valentin est sorti du placard et essaie d’être heureux dans cette nouvelle étape de sa vie. Bárbara et Léo ont été dépouillés de leurs biens à cause de la caricature d’Aurélia, et ils ont adopté Carmen dans une relation libre à 3. Ils semblent tous en crise, incapables de donner un sens à leur vie. Avec vous… Astrid et Gloria ! Adriana blâme Sienne pour tout ce qui s’est passé depuis leur rencontre. Elle lui présente Astrid et tous deux l’aident à se détendre et la convainquent de vivre en toute liberté. Gloria, la mère de Bárbara, se présente à la porte de sa maison sans avoir été invitée. Valentin essaie de sortir du placard avec sa mère, tandis que Gaby et Óscar tentent de retrouver leur étincelle. Un jeu en fait sortir un autre. Adriana assiste à son premier match avec Sienne et Astrid. Là, grâce à Guillermo, un professeur super galant, et à Siena, elle est initiée au sexe entre plus de deux personnes. Valentin n’arrive pas à convaincre sa mère de laisser son père dire la vérité. Bárbara est en colère contre sa mère à la maison et Gaby remarque qu’Óscar s’intéresse peu à ce qui va leur arriver en tant que couple. retour au jeu. Après avoir remporté le concours de danse, Leo est convaincu que sa véritable vocation est d’être strip-teaseuse. Valentin essaie de sortir avec son père, mais sa mère l’interrompt et révèle que Gaby est enceinte. Astrid prépare un jeu de clés chez elle pour que Sienne « oublie » Adriana ; cependant, rien ne se passera comme prévu. Amazones, guerriers, femmes enceintes et chevaliers aigles. Dans ce nouveau jeu de clés certains trouveront peut-être l’amour, d’autres seulement la déception. L’un obtiendra le patronage d’une femme millionnaire pour l’entreprise naissante de sa femme; et pour d’autres, le destin des clés les rapprochera des personnes qu’ils détestent le plus. Comme si rien de tout cela ne suffisait, Gaby rentrera chez elle après le match pour découvrir Mica en train de boire de la bière et de s’embrasser avec son « petit ami ». Révélation du genre. Adriana et Bárbara ont surmonté avec succès leur premier enterrement de vie de jeune fille géré uniquement par elles. Pendant ce temps, Amelia a organisé une fête de révélation du sexe pour le bébé que Gaby attend. Extrêmement, il a demandé à Adriana et Óscar de faire semblant d’être en couple et à Gaby et Valentín de faire comme s' »ils étaient encore ensemble » pendant la fête. Tous les ingrédients sont en place pour une fête EXPLOSIVE ! Le premier de nombreux crétins. Adriana fait tout son possible pour récupérer Mica, tout en poursuivant sa liaison avec Guillermo et en brisant le cœur de Siena. Astrid marque la sœur de Sienne, Venise, pour qu’elle vienne sortir sa sœur de sa « maladie » : l’amour. Valentin subit les conséquences de la colère de son père. Gaby et Óscar se rendent compte du peu d’avenir qu’ils ont. Enfin, Barbara accepte d’épouser Leo. Allons à la plage! Tout le monde se rend à la plage pour célébrer le mariage de Bárbara et Leo, mais tout ce qui s’y passera laissera longtemps des questions ouvertes : Adriana préfère-t-elle sa nouvelle vie ? Óscar sera-t-il responsable d’être le père du bébé de Gaby ? Valentine trouvera-t-elle l’amour ? Avec l’arrivée de sa sœur, Sienne va-t-elle enfin oublier Adriana ? Gloria sera-t-elle satisfaite de ce « type » de mariage ?