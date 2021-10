« The Game of Keys »: ce qui s’est passé à la fin de la saison 2 et ce que cela signifie

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La deuxième saison de « Le jeu de clés« Commence quelques mois après le dernier match, quand chaque membre du groupe essaie de reconstruire sa vie tout en faisant face aux conséquences de ses décisions. Adriana a quitté Oscar et maintenant il vit avec Gaby, qui est enceinte… et avec Mica.

Pendant ce temps, Valentin est sorti du placard et essaie d’être heureux dans cette nouvelle étape de sa vie. Cependant, sa mère et surtout son père vont lui compliquer la vie. Barbara et Léo ont été dépouillés de leurs biens à cause du dessin animé d’Aurelia, et ils ont adopté Carmen dans une relation libre à 3, même si le chômage de Léo et l’arrivée de la mère de Barbara pourraient tout gâcher.

Après avoir emménagé avec Sienne et Astrid, Adriana accepte d’utiliser une application de rencontres, mais aucun homme ne la convainc, à l’exception de Guillermo, qu’elle rencontre lors d’une soirée échangiste et qui s’avère être le professeur de mathématiques de sa fille. De plus, Sienne commence à se sentir attirée par Adriana.

Óscar et Gaby sont en couple dans la deuxième saison de « Le jeu des clés » (Photo : Amazon Prime Video)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « LE JEU DES CLÉS » ?

Tout au long de la deuxième saison de « Le jeu de clésOscar ne sait pas comment gérer la grossesse de Gaby et les problèmes de sa fille adolescente. De plus, dans un autre échange de couple, il couche avec Adriana et bien qu’ils essaient de le nier, ils ressentent toujours quelque chose. De son côté, Léo est convaincu que sa véritable vocation est d’être strip-teaseuse, tandis que sa belle-mère Gloria insiste sur le fait qu’il ne quittera pas la maison tant qu’il n’aura pas épousé Barbara.

Valentin essaie de sortir avec son père, mais sa mère l’interrompt et révèle que Gaby est enceinte. Gaby et les autres personnes impliquées acceptent de continuer la comédie lors de la soirée de révélation du sexe, cependant, Mica raconte tout pour se venger de la punition que ses parents lui ont imposée.

Après une mauvaise expérience avec son petit ami, Mica accepte de partir avec sa mère, ou cela provoque une bagarre entre Oscar et Gaby. Avant de partir en voyage, Astrid appelle Venise, la sœur de Sienne, pour éviter que son protégé ne déprime à cause du chagrin d’Adriana. Valentin subit les conséquences de la colère de son père et Barbara accepte d’épouser Léo pour se débarrasser de sa mère.

Lors de la cérémonie sur la plage, Gaby confirme qu’Oscar est toujours amoureux d’Adriana et décide qu’il vaut mieux mettre fin à leur relation malgré l’enfant qu’ils attendent. Bien qu’Adri soit également confuse, elle promet à Guillermo de clarifier ses idées et ses sentiments. C’est pourquoi il parle à son ex et lorsqu’il essaie de reprendre son mariage, elle le rejette.

Enfin, alors qu’Oscar découvre que Gaby est partie à l’aéroport et tente de la joindre, Adriana accepte sa nouvelle vie en rejoignant le trio de Guillermo, Venecia et Carmen.

A la fin de la deuxième saison de « Le jeu des clés », Adriana décide d’entretenir une relation libre avec Guillermo (Photo : Amazon Prime Video)

QUE SIGNIFIE LA FIN DU « JEU DES CLÉS » ?

La fin du deuxième volet a laissé plusieurs questions qui doivent être abordées dans une troisième saison de « Le jeu de clés», ce qui a déjà été confirmé par Amazon Prime Vidéo, bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie.

Oscar rattrapera-t-il Gaby ? Essaieras-tu de le récupérer ? Prendrez-vous soin de l’enfant qu’ils attendent ? Adriana est-elle vraiment heureuse de sa nouvelle vie ? Qu’arrivera-t-il à elle et à Guillermo ? Vous n’avez plus de doutes sur Oscar ? Qu’arrivera-t-il à Mica ? Valentin trouvera-t-il l’amour ? Sienne oubliera-t-elle enfin Adriana ? Quel rôle joueront Gloria, Astrid et Patricia dans le prochain volet de la série ?