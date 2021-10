« The Game Awards 2021 » en décembre sera un événement en face à face

2020 a été une année au cours de laquelle l’industrie du divertissement et d’innombrables cérémonies de remise de prix ont dû adopter la virtualité comme une nouvelle norme face à la pandémie mondiale de Covid-19, avec « The Game Awards » parmi les personnes touchées, un événement qui se tient chaque année en charge. de célébrer et de reconnaître les œuvres les plus marquantes du monde du jeu vidéo.

Organisés par le présentateur de télévision et journaliste de jeux vidéo canadien Geoff Keighley, « The Game Awards » ont confirmé que dans leur édition 2021, ils reviendront à leur format en face-à-face, programmant le 9 décembre pour effectuer leur cérémonie de remise des prix au Microsoft Theater de la ville de Los Angeles, en Californie.

Keighley a anticipé via Twitter que l’événement se déroulera dans toute sa splendeur, avec le retour de « The Game Awards Orchestra » sur scène entièrement en direct devant le public, étant le deuxième événement massif dans le monde des jeux vidéo qui revient cette année après la récente édition de l’E3.

Geoff Keighley a également prévu que de nouvelles annonces liées à des sorties majeures pourraient être faites aux « The Game Awards », comme la révélation de la bande-annonce d' »Elden Ring » au Summer Game Fest de cette année ou l’annonce officielle de « Halo Infinite » et de ses date de sortie avec l’arrivée d’une édition limitée Xbox Series X.

L’édition 2020 des « The Game Awards » a présenté la grande victoire de « The Last of Us Part II » avec sept prix parmi ses dix nominations, dont le prix du « Game of the Year », suivi de la forte présence de « Hades ». , lauréat dans la catégorie « Meilleur jeu d’action », continuant à accumuler quelques victoires dans les récompenses suivantes.

Le monde des jeux vidéo est actuellement en pleine tourmente après que Konami a confirmé qu’ils reprendraient le travail de leurs franchises les plus célèbres telles que « Metal Gear Solid », « Castlevania » ou « Silent Hill » ainsi que de nouveaux titres et franchises qui seront développés en collaboration avec des études externes à l’entreprise.