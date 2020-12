« The Game Awards 2020 »: c’étaient les gagnants

Après une année pleine d’incertitudes, la livraison de « Les Game Awards», Un événement au cours duquel le journaliste Geoff Keighley présente les meilleurs exposants du monde du jeu vidéo lors d’une cérémonie de gala qui vise à récompenser les meilleures œuvres qui ont été vues dans ce domaine tout au long d’une année, avec la participation particulière de Gal Gadot, Brie Larson, Reggie Fils-Aime et le cinéaste Christopher Nolan.

La cérémonie, qui serait réalisée entièrement numériquement, a été couronnée du grand triomphe pour Le chien méchant, qui, malgré la controverse, a réussi à être couronné des prix du «meilleur réalisateur» et du «jeu de l’année» grâce àThe Last of Us Part II», Dont vous pouvez lire notre critique ici.

Meilleure performance dans un jeu vidéo:

Ashley Johnson, The Last of Us Part II

Laura Bailey, The Last of Us Part II (GAGNANTE)

Daisuke Tsuji, fantôme de Tsushima

Logan Cunningham, Hadès

Nadji Jeter, Spider-Man de Marvel: Miles Morales

Meilleur multijoueur:

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Parmi nous (GAGNANT)

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Knockout ultime

Valorant

Meilleur jeu en tant que service:

Légendes Apex

Destin 2

Call of Duty Warzone

Fortnite

No Man’s Sky (GAGNANT)

Meilleure direction artistique:

Remake de Final Fantasy VII

Ghost of Tsushima (GAGNANT)

Enfers

Ori et la volonté des feux follets

The Last of Us Part II

Meilleure bande son:

DOOM Eternal

Remake de Final Fantasy VII (GAGNANT)

Enfers

Ori et la volonté des feux follets

The Last of Us Part II

Meilleur design audio:

DOOM Eternal

Demi-vie: Alyx

Fantôme de tsushima

Resident Evil 3

The Last of Us Part II (GAGNANT)

Meilleur récit:

13 Sentinelles: Aegis Rim

Remake de Final Fantasy VII

Fantôme de tsushima

Enfers

The Last of Us Part II (GAGNANT)

Meilleur jeu indépendant:

Charogne

Fall Guys: Knockout ultime

Hadès (GAGNANT)

Spelunky 2

Spiritfarer

Meilleur jeu mobile:

Parmi nous (GAGNANT)

Call of Duty Mobile

Impact Genshin

Légendes de Runeterra

Mélange de café Pokémon

Plus grand impact social d’un jeu:

Si trouvé …

Kentucky Route Zero: Édition TV

Spiritfare

Dites-moi pourquoi (GAGNANT)

À travers les temps les plus sombres

Meilleur créateur de contenu:

Alanah Pearce

FaZe Nickmercs

Timthetatman

Joueurs de fille noire

Valkyrae (GAGNANT)

Meilleur jeu d’e-sport:

Call of Duty: Guerre moderne

Counter-Strike: Offensive mondiale

Fortnite

League of Legends (GAGNANT)

Valorant

Meilleur joueur e-sport:

Ian « Crimsix » Porter

Heo «Showmaker» Su (GAGNANT)

Kim «Canyon» Geon-bu

Anthony «Shotzzy» Cuevas-Castro

Matthieu «ZywOo» Herbaut

Meilleur jeu de réalité virtuelle:

Rêves

Half-Life: Alyx (GAGNANT)

Iron Man VR de Marvel

Star Wars: Escadrons

The Walking Dead: Saint’s Sinners

Meilleur jeu d’innovation et d’accessibilité:

Assassin’s Creed: Valhalla

Mis à la terre

Hypedot

The Last of Us Part II (GAGNANT)

Watch Dogs: Légion

Meilleur jeu d’action:

DOOM Eternal

Hadès (GAGNANT)

Demi-vie: Alyx

Nioh 2

Rue de la rage 4

Meilleur jeu d’action et d’aventure:

Assassin’s Creed Valhalla

Fantôme de tsushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori et la volonté des feux follets

Star Wars Jedi: Ordre déchu

The Last of Us Part II (GAGNANT)

Meilleur jeu de rôle:

Remake de Final Fantasy VII (GAGNANT)

Impact Genshin

Personne 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: comme un dragon

Meilleur jeu de combat:

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate (GAGNANT)

Street Fighter V: édition Champion

One Punch Man: un héros que personne ne connaît

Sous Night In-Birth Exe: Late[cl-r]

Meilleur jeu familial:

Animal Crossing: New Horizons (GAGNANT)

Crash Bandicoot 4: il est temps

Fall Guys: Knockout ultime

Mario Kart Live: Circuit à domicile

Donjons Minecraft

Paper Mario: Le roi de l’origami

Meilleur soutien communautaire:

Légendes Apex

Destin 2

Fall Guys: Ultimate Knockout (GAGNANT)

Fortnite

No Man’s Sky

Meilleur jeu de simulation ou de stratégie:

Crusader Kings III

Desperados III

Tactiques d’engrenages

Microsoft Flight Simulator (GAGNANT)

XCOM: Escouade Chimère

Meilleur jeu de sport:

Saleté 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (GAGNANT)

Jeu le plus attendu:

Elden Ring (GAGNANT)

Suite de God of War

Halo infini

Resident Evil Village

Suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Jeu de l’année choisi par la communauté:

Doom éternel

Ghost of Tsushima (GAGNANT)

Enfers

Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part II

Meilleure direction de jeu:

Remake de Final Fantasy VII

Fantôme de tsushima

Enfers

Demi-vie: Alyx

The Last of Us Part II (GAGNANT)

Jeu de l’année (GOTY):

Animal Crossing: Nouveaux horizons

DOOM Eternal

Remake de Final Fantasy VII

Fantôme de tsushima

Enfers

The Last of Us Part II (GAGNANT)