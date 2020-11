The Game Awards 2020: ce sont tous les nominés pour le jeu de l’année

Geoff Keighley révèle la liste des œuvres qui aspirent à remporter le prix le plus important du monde des jeux vidéo

Il ne reste plus grand-chose au monde à dire au revoir à l’année 2020, et comme d’habitude en ces lignes droites de fin d’année, Geoff Keighley organisera un nouveau gala de Les Game Awards, les récompenses les plus importantes de l’industrie du jeu vidéo. Il y a quelques minutes, le célèbre présentateur a révélé la liste des œuvres et des personnages nominés pour les différentes catégories de la cérémonie, même si de nombreux yeux étaient braqués les candidats au Jeu de l’année. Ci-dessous, nous indiquons quels titres seront éligibles pour la statuette très prisée.

Candidats au jeu de l’année 2020

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Nintendo sera représenté dans cette liste avec le dernier épisode de sa saga à succès Traversée d’animaux. Plus de 26 millions d’utilisateurs ont acquis une copie de ce très beau jeu de gestion, charismatique et amusant, devenant l’un des titres les plus joués de l’année (surtout en période de quarantaine). Vous pouvez lire notre analyse sur le jeu en cliquant sur ce lien.

Doom éternel

La saga infernale de Bethesda est revenue avec style avec un nouvel opus avec plus d’action, plus de brutalité et plus de musique de canne si possible. Id Software a pu revenir à ses racines pour pouvoir proposer l’un des meilleurs jeux de tir à la première personne de ces dernières années. Si vous voulez savoir ce que nous avons pensé, vous pouvez lire notre analyse sur ici.

Remake de Final Fantasy VII

Après de nombreuses années d’attente, les fans de Final Fantasy enfin, ils ont pu profiter de la première partie du remake du septième opus. Les joueurs qui ont grandi avec Cloud Strife, Tifa Lockhart, Barret et compagnie ont pu redécouvrir l’un des meilleurs jeux de rôle jamais créés avec des graphismes totalement repensés et une histoire élargie signée par Tetsuya Nomura. Vous pouvez lire notre analyse sur ici.

Fantôme de tsushima

L’étude Sucker Punch a publié cette année ce qui a été son aventure la plus ambitieuse à ce jour. Loin de l’animation de Sournois et les villes modernes de Infâme, le développeur a présenté un voyage dans le plus beau Japon féodal avec une histoire pleine de samouraïs et d’action. Nous vous invitons à lire notre analyse de Fantôme de tsushima à travers cela lien.

Enfers

La scène indie a également son grand représentant sur la liste des candidats au Game of the Year. Les créateurs de Transistor et Bastion sont revenus avec un nouveau jeu vidéo qui a suscité toutes sortes d’éloges de la part des critiques et de la communauté. Hadès est là pour rester.

Le dernier d’entre nous: partie II

Et pour fermer la liste, nous avons la suite de l’inoubliable Le dernier d’entre nous. Le chien méchant a continué l’histoire d’Ellie et Joel dans l’un des mondes post-apocalyptiques les plus austères et réalistes de la mémoire. De nombreux utilisateurs ont été quelque peu déçus par l’argument de cet épisode, mais cela ne l’a pas empêché de devenir l’un des jeux les plus remarquables de 2020 et même de toute la génération de PS4. Vous pouvez lire notre analyse du jeu sur ici.

Cela dit, il ne reste plus qu’à se rappeler que le Les Game Awards 2020 aura lieu le lendemain 10 décembre à 02:00 heures (Temps péninsulaire espagnol). Êtes-vous d’accord avec la liste des nominés pour Jeu de l’année? Pensez-vous qu’il y ait une absence importante comme Half-Life Alyx? Faites le nous savoir dans les commentaires!

