The Funhouse: l’un des délices d’horreur les plus méconnus des années 80

En 1974, Tobe Hooper fait une éruption d’ingéniosité d’horreur avec son deuxième long métrage, Le massacre à la tronçonneuse du Texas, un classique de l’horreur graveleux et granuleux qui s’avérerait être l’un des films les plus influents de l’histoire de l’horreur. Un slasheur brillamment brutal, profondément dérangeant et étrangement réel avant les slashers qui favorisaient une atmosphère infernale par rapport au sang tout en ressemblant à un pic de violence cinématographique, Texas Chainsaw Massacre a exprimé que Hooper était déjà un maître en développement de la représentation de la terreur à l’écran.

Comme beaucoup le savent, il a continué à faire quelques classiques du genre et des succès cultes, y compris Esprit frappeur, Force de vie, et Lot de Salem. Hooper est responsable d’au moins 2 des plus grands films d’horreur de tous les temps ainsi que d’une pincée de succès moindres, mais plus de gemmes reposent entre les fissures que certains se soucient de reconnaître.

Deux ans après Massacre à la tronçonneuse a d’abord fait son impact, Hooper a dirigé Mangé vivant, un film d’exploitation étrange et sordide sur un propriétaire de motel redneck dément qui nourrit les victimes de son alligator, qui a vu peu de tirage au box-office et à ce jour n’a pas suscité suffisamment de discussions sur Internet pour être considéré comme un classique culte. Bien que vous deviez imaginer quelques sleazeballs, des chiens de cinéma malades et des fans de Hooper en profiter.

Quelques années à peine après ce raté d’allumage, et cette semaine même il y a 40 ans, la pièce d’or du film d’horreur la plus méconnue de Tobe Hooper est sortie. The Funhouse (1981) est la plus grande œuvre de Hooper qui n’est pas reconnue comme une grandeur d’horreur. C’est l’un des meilleurs films qui n’a jamais été mentionné dans la discussion sur le « classique de l’horreur ». C’est un petit trésor effrayant s’il y a jamais eu un petit trésor effrayant; si ce n’est pas effrayant, puis trempé dans la bonté effrayante au moins, et un sacré coup presque parfait au début des années 80 fantasmagorique. Compte tenu du grand anniversaire et de ce film qui fête ses 40 ans, il n’y a pas de meilleur moment pour regarder et faire l’éloge délicieusement effrayant de Tobe Hooper Le Funhouse.

Un groupe d’adolescents et un jeune frère curieux passent la nuit à un carnaval scuzzy de l’enfer. Une configuration géniale et un cadre parfaitement sordide – quelque part familier et amusant, mais peu recommandable et étrange, toujours avec le sens d’une activité grossière dans les coulisses. Hooper nous emmène à une foire particulièrement crasseuse où des personnages minables dirigent la série, des monstres se cachent et une équipe d’adolescents curieux passe d’une soirée à vouloir simplement rentrer à la maison en vie. Ce qui en résulte est une conduite envoûtante richement atmosphérique et visuellement remarquable avec une grande gore, un maquillage incroyablement cool et un arsenal de décors spectaculaires. Le Funhouse mélange plusieurs éléments d’horreur; il ne peut donc pas convenir à un sous-genre, car il joue un petit film de monstre, un peu slasher, et peut-être paranormal, avec un assaut d’événements étranges et une sensation trop étrange pour être appelé fromage de créature ou boucherie standard . Ce choc léger bien conçu offre des visuels et des sensations qui sont de bon goût sanglants, correctement sordides, vraiment dérangeants et amusants. Malgré une prémisse qui demande à être abordée avec le camp et la comédie, The Funhouse est un voyage sombre et inquiétant dans une maison d’horreurs à l’esprit palpable.

The Funhouse s’ouvre sur une fausse direction et une peur choquantes, alors que Joey Harper (Shawn Carson,) ennuyeux petit frère de notre principale Amy Harper (Elizabeth Berridge,) l’effraie pendant qu’elle se sèche après une douche. Déjà le sang coule, et on nous montre qu’Amy en a assez des absurdités de Joey.

M. et Mme Harper, (Jack McDermott et Jeanne Austin,) sont un groupe typique de parents avec des enfants adolescents – sévères et inquiets, mais trop distants ou pas assez préoccupés pour regarder ce qui se passe réellement. Le carnaval est en ville mais ils interdisent à Amy d’y mettre les pieds avec son amie Liz (Largo Woodruff) et leurs rendez-vous Richie (Miles Chapin) et Geek (David Carson.)

Amy, étant un bon œuf, écoute ses parents et propose un film à ses amis, mais ils n’en veulent rien. Au carnaval, ils vont. À l’insu d’Amy et de ses parents, le jeune Joey se faufile et suit Amy et l’équipage pour de l’action d’espionnage et du carnaval.

Qu’est-ce qui attend nos ados et Joey à ce carnaval maussade? La merde hokey habituelle comme des spectacles et des manèges anormaux. Également des peepshows, une étrange vieille diseuse de bonne aventure qui fait un peu de travail sexuel sur le côté, un éventail d’aboyeurs obsédants et de vieilles dames errantes étranges qui avertissent que Dieu regarde. Oh et un funhouse meurtrier, rempli d’horribles animatroniques, de marionnettes effrayantes et potentiellement d’une créature tueuse supplémentaire.

Alors que le concept crie au fromage slasher ou au shlock monstre, The Funhouse se soucie de déranger, de déstabiliser et de laisser les téléspectateurs dans le mystère plutôt que dans le choc. Dès le début du film, Hooper nous présente ce qui semble être l’ouverture générique d’un film pour ados hack ’em up. Un tueur à bout de souffle en cachette, sur le point de trancher cette jeune femme nue? Vu. Ensuite, le tapis est retiré de dessous nous, annulant peut-être la possibilité d’un territoire slasher standard; suscitant la question « Quelle est cette course sur laquelle nous nous préparons? »

Ce n’est pas un véhicule à éclaboussures à travers lequel des hordes d’adolescents stupides sont vaincus sans signification. Ce n’est pas particulièrement lourd en sang ou en grossièreté non plus. La route effrayante The Funhouse nous emmène est bordée de jouets effrayants, de personnages incroyablement effrayants et d’un enfer de monstre.

Rick Baker a fait un travail phénoménal d’effets de maquillage et a conçu une créature grotesque pour les livres de disques d’horreur. Le monstre Funhouse est un délice dégoûtant – Juste assez campy pour être en effet une créature des années 80, mais surtout qui tourne le ventre et est horrible. Une vue objectivement désagréable, et non une image, les spectateurs vont bientôt trembler.

En plus de superbes effets sanglants et d’un superbe travail de créature, The Funhouse propose également de magnifiques ensembles funhouse tirés tout droit d’un cauchemar. Des tentes de terreur aux couleurs vives, remplies de décors déconcertants et authentiques. Dans une interview intitulée « Tobe Hooper On Le Funhouse, « Hooper a déclaré que les accessoires avaient été ramassés chez une vieille femme qui tenait un petit magasin d’antiquités; certains ont été utilisés pour l’Exposition universelle de 1906. L’armée de jouets du Funhouse semble certainement être des bibelots officiels et étranges d’un siècle plus tôt. Misérable des marionnettes. Des jouets à remonter impies. Ensuite, il y a la cavalcade des animatroniques effrayants. Une femme animatronique ginormeuse, en forme d’œuf et rieuse hurle au sommet de l’extérieur de la maison funéraire, tandis que de pires frayeurs attendent à l’intérieur. Des couches d’horreur sont peintes à la perfection.

Les marionnettes et les figurines maléfiques ne peuvent cependant pas prendre tout le crédit, car les personnages de The Funhouse sont une grande partie du plaisir effrayant, et aussi fascinants que déchirants. L’acteur de personnage vétéran Kevin Conway joue les 3 aboyeurs de carnaval de manière alarmante. Il oscille entre le barker funhouse apparemment sans âme, le barker sordide du spectacle de strip-tease et le barker du spectacle anormal dérangé. Chacun s’intègre parfaitement, créant une atmosphère étrange, créant un sentiment de malheur et prêtant à la hantise de tout cela. Tous les aboyeurs sont des cinglés intimidants, sans aucun doute, et le fait qu’ils soient tous le même homme habillé différemment crée une étrange excitation.

Sylvia Miles joue Madame Zena, la travailleuse du sexe voyante, avec une brillance d’horreur. Elle est séduisante et fascinante, mais incroyablement effrayante. Madame Zena est la diseuse de bonne aventure effrayante que vous craignez de prendre pour votre âme. Miles incarne tout ce que vous pensez que cette personnalité eldritch devrait dégager.

Bien que ce ne soit qu’une partie mineure, Sonia Zomina est fantastique en tant que baglady. Elle rampe simplement pour que nos héros adolescents se sentent comme des pécheurs impies, et vous devez aimer la richesse de l’horreur. « Vieille personne avertissant du mal entrant » est un bon complément aux tropes slasher typiques. Zomina joue un fanatique religieux effrayant et sénile aussi efficacement que quiconque.

Les performances principales et la profondeur de leurs personnages ne laissent pas grand-chose à jaillir, mais c’est excusable car ils ne sont que des pions dans le jeu de la maison des horreurs. Elizabeth Berridge est une adolescente forte et dirigeante avec une tête sur les épaules, et Shawn Carson est assez bon en tant que jeune frère espiègle qui est sage pour les singeries de sa sœur et informé de la terreur qui peut se dérouler. Un jeune enfant intelligent dans une histoire n’est jamais une mauvaise chose. La chimie parmi les principaux adolescents est assez fine, et les lignes qu’ils passent ont tendance à être amusantes le plus souvent. Bien qu’ils ne soient peut-être pas le groupe d’adolescents le plus étonnamment complexe, ils sont faciles à entretenir pour des personnages à l’emporte-pièce qui sont plus nets que ce que l’on nous présente habituellement au début des années 80.

Avec une atmosphère épaisse et effrayante et bordée de personnalités émouvantes, The Funhouse réserve des surprises spéciales fantasmagoriques pour tout fan d’horreur, et quelques moments choquants hors du commun. Une scène qui me reste à jamais est un fiasco graveleux au sous-sol dans lequel le fils du propriétaire du carnaval, muet dans la tenue de Frankenstein, étrangle Madame Zena après un accord de prostitution qui a mal tourné. C’est aussi dépravé et effrayant que cela puisse paraître, et un exemple de choix de la façon dont ces eaux colorées de carnaval peuvent devenir troubles.

La partition, aussi, est fantastique, sonnant exactement comme la bande originale d’une foire d’État au-delà des portes de l’enfer. N’importe quel élément de The Funhouse pourrait être la cerise sur le gâteau d’horreur des années 80, mais nous donnerons du crédit au score, là-bas.

Il ne reste plus qu’à demander: « Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer et louer à propos de ce trésor de Tobe Hooper? » Un film de monstre sanglant, une affaire d’adolescents slice ‘n dice et une promenade atmosphérique effrayante enveloppée dans un ensemble exaltant du début des années 80. Il a quelque chose pour tous les fans d’horreur, qu’il s’agisse d’une créature tordue, de tueries astucieuses, d’une aura sordide ou simplement d’une sensation générale de sombre et d’étrange. Ce qui pourrait être purement amusant est à la fois amusant et effrayant. Ce qui pourrait être campy est imprégné d’ambiance. Hooper a pris un décor d’horreur fantastique, a couru avec sa bizarrerie inhérente et l’a rendu encore plus horrible. Si vous pensez que les carnavals sont effrayants, The Funhouse vous donnera raison. Si vous aimez l’horreur, en particulier l’horreur d’avant les années 2000, vous allez être ravi avec celui-ci. Vous pouvez juste avoir un nouveau film à ajouter à votre liste de favoris de tous les temps.

The Funhouse – Spot TV (1981) pic.twitter.com/NNE9r30nXy – Annonces d’horreur🔪 (@horrorads) 13 mai 2019

