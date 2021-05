The Friends Reunion Special Airs en Australie ce soir

Makeup Revolution Revolution X Friends Open The Door Shadow Palette

Une palette de vingtetune couleurs de fards paupires.OH. MON. DIEU. Le 2e round de la collaboration Revolution X Friends est arriv et on ne sen lasse pas. La palette Open The Door renferme 21fards paupires dans tous les tons classiques dont vous aurez jamais besoin. Regorgeant de roses clatants; de nuances neutres; de teintes corail et de tons scintillants; cest la toute nouvelle palette que vous devez absolument ajouter votre collection. Sa formule ultraestompable et hautement pigmente vous permet de crer des looks qui durent.