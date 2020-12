« The Fresh Prince Of Bel-Air » revient à la BBC pour la première fois en 16 ans

« The Fresh Prince of Bel-Air » arrive à BBC iPlayer dans 2021. Ce sera la première fois que la comédie à succès de 90 Protagonisée par Will Smith reviendra à la BBC à partir de 2004.

« Le Prince de Bel Air » et son casting d’étoiles ils s’amuseront Oui divertira à une nouvelle génération à travers BBC iPlayer et il y a une occasion de plaire une fois de plus à ceux qui ont apprécié la série sur les écrans du BBC la première fois », a déclaré iPlayer. Le controlle Dan McGolpin c’est une déclaration.

Les 148 épisodes, répartis sur six saisons, apparaîtront dans BBC iPlayer le jour de l’an, avec Pretty Liars et son émission dérivée « Pretty Little Liars: The Perfectionists », gracieuseté de Télévision internationale Warner Bros..

Le spécial retrouvailles tant attendu diffusé sur HBO Max le mois dernier d’où toute la famille Prince frais.

Forgeron est revenu pour le spécial unique non scénarisé pour célébrer le 30e anniversaire du programme, ainsi que Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphné Maxwell Reid Oui Alfonso Ribeiro, aussi bien que DJ Jazzy Jeff.