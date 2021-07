The French Dispatch : Owen Wilson explique à quoi s’attendre du film

Après une longue attente causée par plusieurs retards dans sa première pendant la pandémie, « The French Dispatch », le dernier film à ce jour du célèbre réalisateur indépendant Wes Anderson, atteindra le public en présentant ses débuts à l’édition 2021 du Festival de Cannes.

Fidèle à sa tradition, Anderson a réuni une chorale multi-stars avec la présence d’Owen Wilson, qui a décrit le film comme « si original et unique ». Il s’agit de la septième collaboration entre l’acteur de 52 ans et le cinéaste texan, il serait donc plus qu’habitué à son rythme de travail et à son style de réalisation.

Lors d’une récente conversation avec IndieWire à propos de « The French Dispatch », Wilson a révélé qu’il avait déjà vu la cassette et « la trouvait géniale », ajoutant que « c’est tellement original et unique, il y a trois histoires principales dedans. Je les aime tous ».

Owen Wilson met particulièrement en lumière l’une des intrigues du film impliquant Benicio Del Toro et Lea Seydoux : « C’est l’une des histoires que j’ai trouvées vraiment bonnes et drôles. Mais ils sont tous bons », explique l’acteur.

« The French Dispatch » a été décrit par Wes Anderson comme une lettre d’amour aux journalistes se déroulant dans une succursale d’un journal américain dans le Paris du 20e siècle. Le film aurait été inspiré par la grande affection que le réalisateur porte à la publication de « The New Yorker ».

Además de Wilson, Anderson ha reunido a una impresionante cantidad de talentos entre los que se incluyen nombres como Adrien Brody, Elisabeth Moss, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Lyna Khoudri, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray y beaucoup plus. Sa première commerciale devrait avoir lieu en octobre prochain.