The French Dispatch Featurette explore la lettre d’amour de Wes Anderson aux journalistes

Wes Anderson s’est entouré d’un casting incomparable d’A-listers pour l’aider à claironner son adoration des journalistes aberrants créant avec passion leur art dans des endroits éloignés et revenant avec des histoires trouvées dans des publications comme « The New Yorker ». Il nous présente La dépêche française. Cette semaine, Anderson s’est assis avec l’aide de son casting pour nous présenter son hommage, c’est-à-dire « 3 choses – une anthologie, ‘The New Yorker’ et un film français. »

La prise sur le Wes Anderson le film des acteurs eux-mêmes montre leur immersion dans Andersonland et montre leurs perspectives uniques sur leurs personnages. Anderson reconnaît librement que le film pourrait avoir besoin d’un peu d’exposition en disant : « L’histoire n’est pas facile à expliquer, (il s’agit d’un) journaliste américain basé en France (qui) crée son magazine. C’est plus un portrait de cet homme, de ce journaliste qui se bat pour écrire ce qu’il veut écrire. Ce n’est pas un film sur la liberté de la presse, mais quand on parle de journalistes, on parle aussi de ce qui se passe dans le monde réel.

Qui doit partager la narration ? Oh juste tout le monde. Benicio Del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothee Chalamet, Lea Seydoux, Owen Wilson, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Stephen Park et Bill Murray, et ce n’est pas tout ; c’est juste qui est présenté comme le casting principal. Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Cécile De France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Rupert Friend, Henry Winkler, Bob Balaban, Hippolyte Girardot et Anjelica Huston toutes stars également.

Le film a été décrit comme « une lettre d’amour aux journalistes se déroulant dans un avant-poste d’un journal américain dans une ville française fictive du XXe siècle », centrée sur trois histoires. Il donne vie à un recueil de contes publiés dans le magazine éponyme La dépêche française, basé dans la ville française fictive d’Ennui-sur-Blasé. On dit que le film est inspiré par l’amour d’Anderson pour « The New Yorker », et certains personnages et événements du film sont basés sur des équivalents réels du magazine.

Et tout comme La dépêche française sort en salles après sa première au Festival de Cannes, Wes Anderson a déjà une nouvelle production en cours de tournage en Espagne. Margot Robbie est la plus récente addition au prochain film de Wes Anderson, après Tom Hanks dans la liste des collaborations pour la première fois. Les joueurs réguliers d’Anderson Tilda Swinton, Bill Murray et Adrien Brody ont déjà été choisis.

L’intrigue est, comme d’habitude, secrète, mais si vous êtes un fan d’Anderson, nous savons tous que vous êtes prêt à plonger dans l’un de ses micro-mondes, où tous les chiens sont bannis dans une île à eux ou dans encouragez une famille de renards qui se lancent dans de grandes entreprises pour sauver leurs amis à fourrure, ou même rejoignez un auteur de films sur la mer prévoyant de se venger d’un requin mythique qui a tué son partenaire. Je vous retrouve au cinéma le 22 octobre pour La dépêche française. je vais aller attraper Le Darjeeling Limité, et regardez ces frères se lier, même si cela les tue.

Sujets : La dépêche française