The French Dispatch de Wes Anderson obtient une nouvelle date de sortie et une nouvelle affiche de mouvement avant ses débuts à Cannes

Les films de Wes Anderson viennent toujours avec quelque chose d’un buzz autour d’eux, et le nouveau film du réalisateur La dépêche française a finalement une date de sortie du 22 octobre 2021. Searchlight Pictures a annoncé que le film, qui met en vedette une distribution d’ensemble dirigée par le favori d’Anderson Bill Murray, recevra également sa première mondiale au Festival de Cannes en juillet et figurera au New York Film Festival à l’automne avant la sortie générale. Une nouvelle affiche a été publiée avec l’annonce.

Démarrez les presses

La dépêche française arrive dans les salles le 22 octobre 2021

Sélection officielle 74e Festival de Cannes

Sélection officielle 59e Festival du film de New York#TheFrenchDispatchpic.twitter.com/LVPmavF4QG – La dépêche française (@french_dispatch) 27 mai 2021

La dépêche française a été décrite comme une « lettre d’amour aux journalistes placée dans un avant-poste d’un journal américain dans une ville française fictive du XXe siècle et donne vie aux articles publiés dans The French Dispatch Magazine ». Aux côtés de Murray, une sélection d’autres vétérans de Wes Anderson tels que Owen Wilson, Tilda Swinton et Frances McDormand, ainsi que Jeff Goldblum, Elizabeth Moss, Jeffrey Wright et Timothee Chalamet, entre autres, tandis que le collaborateur de longue date d’Anderson, Robert Yeoman, a tourné le film, et d’autres suspects habituels incluent le compositeur Alexandre Desplat et l’éditeur Andrew Weisblum. Si quelqu’un a toujours voulu trouver l’expression « si elle n’est pas cassée, ne la répare pas » sous forme humaine, alors Anderson est certainement le principal concurrent.

Wes Anderson a parlé du film dans une interview au magazine GQ l’année dernière, discutant de tout, de son choix d’utiliser la cinématographie en noir et blanc, à son choix de Appelez-moi par votre nom Nominé aux Oscars Timothee Chalamet en tant que leader révolutionnaire étudiant du film.

« J’avais vu Timmy dans ‘Lady Bird ‘ et ‘Appelez-moi par votre nom«et je n’ai jamais eu l’inconvénient de penser à quelqu’un d’autre pour ce rôle, même pendant une seconde», a déclaré Anderson au magazine. «Je savais qu’il avait tout à fait raison, et plus: il parle français et on dirait qu’il aurait pu marcher correctement d’un film d’Éric Rohmer. Vers 1985. Un train lent de Paris, un sac à dos, une plage pendant 10 jours par mauvais temps. Il n’est pas du tout du genre – mais la Nouvelle Vague aurait eu un endroit heureux pour lui. «

Le film a été tourné à Angoulême, en France, car ils ont pu accueillir le nombre sans précédent de décors que le film nécessitait. Le décorateur Adam Stockhausen a déclaré dans une interview l’année dernière qu’il ne pouvait en fait pas dire avec certitude combien de décors différents ils avaient fini par construire pour le film, les chiffres étant énormes. Il a également déclaré dans un communiqué qu’un autre tirage au sort à Angoulême était une usine abandonnée juste à l’extérieur de la ville, qu’ils ont pu transformer en leur propre studio de fortune pour la réalisation de la production.

« Nous avons donc repris cet endroit et transformé tout le style DIY en studio de cinéma, et nous avons repris les différentes pièces de celui-ci et nous en avons fait un entrepôt d’accessoires et un autre est devenu une menuiserie et un autre est devenu la sculpture. chambre, et une autre est devenue un set dressing, et les trois plus grandes sont devenues nos scènes. «

La dépêche française sera le dixième film de Wes Anderson en tant qu’écrivain et réalisateur, et son premier film depuis 2018 Ile aux chiens.

Sujets: La dépêche française