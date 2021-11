Nominé aux Oscars (Meilleur film nominé pour Le Grand Hôtel Budapest en 2014) et le cinéaste visionnaire Wes Anderson présente son 10e film, La dépêche française. Hommage au journalisme littéraire, à la culture française et au cinéma classique, le film est salué par les critiques et le public pour ses visuels exquis, ses performances captivantes et son art unique.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Wes Anderson’s La dépêche française donne vie à une collection d’histoires du dernier numéro d’un magazine américain publié dans la ville française fictive du XXe siècle d’Ennui-sur-Blasé. Avec un casting de stars comprenant Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray et Owen Wilson, ce film vibrant est un Célébration drôle et émouvante du journalisme. » Voici la bande-annonce au cas où vous l’auriez manquée.

L’ensemble excentrique mettra en vedette Benicio Del Toro comme Moses Rosenthaler, Adrien Brody comme, Julian Cadazio, Tilda Swinton comme JKL Berensen, Léa Seydoux comme Simone, Frances McDormand comme Lucina Krementz, Timothée Chalamet comme Zeffirelli, Lyna Khoudri comme Juliette, Jeffrey Wright comme Roebuck Wright, Mathieu Amalric comme The Comissaire, Stephen Park comme Nescaffier, Bill Murray comme Arthur Howitzer, Jr., Owen Wilson comme Herbsaint Sazerac, Christoph Waltz comme Paul Duval, Edward Norton comme The Chauffeur, Jason Schwartzman comme Hermès Jones et Anjelica Huston comme Narrateur . Searchlight Pictures a créé une featurette discutant du petit village de France à ce monde fictif de l’Ennui.

Comme pour tous les films de Wes Anderson, la bande originale est un personnage en soi. Anderson est connu pour faire des vignettes qui accompagnent ses longs métrages, et La dépêche française a un clip fantaisiste réalisé par Wes Anderson, illustré par Javi Aznarez, écrit par Daniel Georges Jacq Bevilacqua, mettant en vedette ‘Aline’ de Christophe chanté par Jarvis Cocker comme Tip Top de La dépêche françaiseque l’on retrouve sur la bande originale.

Javi Aznarez décrit la vidéo comme telle. « Alors que le monde attendait la sortie de La dépêche française, Wes Anderson a réuni une petite équipe pour réaliser son tout premier clip pour célébrer la chanson thème du long métrage, Une ligne. Ici Liv Siddall s’entretient avec l’artiste du film Javi Aznarez, le coproducteur de Wes Octavia Peissel et Une ligne le chanteur Jarvis Cocker à propos du making of Une ligne, la vie sur le plateau de La dépêche française et la combinaison sauvage de personnes qui rendent chaque projet de Wes Anderson magique sur lequel travailler. »

Ajouter La dépêche française à votre collection le 14 décembre numérique et sur Blu-ray et DVD le 28 décembre.

Sujets : La dépêche française