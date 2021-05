« The Forever Purge » révèle une nouvelle image du film

Diesel Spirit of the Brave

NEYMAR JR. x DIESEL PARFUMS SPIRIT OF THE BRAVE de DIESEL renouvelle et fait écho au parfum pour homme iconique de la marque DIESEL : ONLY THE BRAVE. Un nouveau nom qui incarne une nouvelle représentation du courage pour un homme positif et non conventionnel, à l’image de son co-créateur, NEYMAR JR. Famille : Fougère L'Histoire de #SPIRITOFTHEBRAVE SPIRIT OF THE BRAVE est une eau de toilette pour homme qui vous invite à affronter chaque défi avec optimisme . Dans n’importe quelle situation vous vous dépasserez et jouerez de vos peurs. Le flacon poing viril et emblématique de DIESEL s’inspire d’un des tatouages les plus iconique et puissant de NEYMAR (le lion sur sa main) dans des codes sophistiqués Noir & Or. L'olfaction de #SPIRITOFTHEBRAVE SPIRIT OF THE BRAVE réécrit les codes de la masculinité avec modernité et sophistication, dans une fragrance au contraste explosif : un accord frais et végétal soutenu par un accord parfum boisé sensuel puissant. Sportif, fan de football, gamer, fan de mode, SPIRIT OF THE BRAVE est une fragrance moderne et sensuelle pour tous ceux qui n'ont pas peur de jouer de leurs peurs. Note de tête : Bergamote, Galbanum, Armoise Note de coeur : Cyprès, Sauge Sclarée, Elémi Note de fond : Fève tonka, Labdanum, Sapin baumier #PLAYWITHYOURFEARS