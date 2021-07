The Forever Purge fait franchir à la franchise la barre des 500 millions de dollars au box-office

La purge fait maintenant partie du club des 500 millions de dollars. Les choses ont été un peu étranges au box-office (pour le moins) au cours de la dernière année et ont changé. Cela ne fait aucun doute. Et avec de grands films comme Veuve noire, F9 et Space Jam : un nouvel héritage dominant la conversation, certaines choses ont été mises de côté. Comme La purge pour toujours, par exemple. Mais la cinquième entrée de la franchise a fait des affaires décentes et, assez discrètement, a poussé la série d’horreur au-delà de ce jalon extrêmement important.

Sorti avant le week-end du 4 juillet, La purge pour toujours, la cinquième entrée de la franchise d’horreur, a engrangé 55,1 millions de dollars dans le monde au box-office, dont 40,3 millions de dollars au niveau national. Couplé aux prises des quatre films précédents, La purge la série se situe maintenant à 516 millions de dollars dans le monde. C’est un chiffre remarquable compte tenu du début relativement modeste de la série il y a près d’une décennie. Et surtout quand on considère que, combinés, ces films ne coûtent que 53 millions de dollars à produire, sans tenir compte du marketing. Cela signifie que Blumhouse Productions et Universal Pictures ont gagné près de dix fois les budgets de vente de billets. C’est un sacré retour.

Les films Purge, de manière générale, se concentrent sur une période de 12 heures, au cours de laquelle tous les crimes sont rendus légaux par le gouvernement des États-Unis. Même le meurtre. Le premier film, qui mettait en vedette Ethan Hawke et Lena Headey, a gardé les choses assez contenues. Mais le monde a été exploré plus en profondeur dans les suites. Sans parler de l’émission télévisée, qui a duré deux saisons, diffusée sur USA Network. Bien qu’ils ne soient généralement pas appréciés des critiques, les films ont toujours attiré en masse le public dans les salles de cinéma.

Tandis que La purge pour toujours a probablement encore quelques jambes au box-office, en particulier à l’étranger, c’est actuellement l’entrée la moins rentable de la série. 2018 La première purge, qui a servi de préquelle, est actuellement l’entrée la plus lucrative, avec 137 millions de dollars. 2013 La purge, qui a lancé la série du réalisateur James DeMonaco, a gagné 91 millions de dollars contre un budget de 3 millions de dollars. Cela a ouvert la voie à la poursuite du carnage sanctionné par le gouvernement au cours des huit dernières années. Et il est probable que cela continue à partir d’ici.

À l’origine, le créateur James DeMonaco a facturé La purge pour toujours comme la dernière entrée de la série. Cela a certainement amené le concept à un niveau supérieur, de nombreux citoyens américains prolongeant The Purge bien au-delà de la fenêtre de 12 heures. Mais juste avant la sortie du film, DeMonaco a révélé qu’il avait une idée pour La purge 6, ce qui impliquerait de ramener le personnage de Frank Grillo de La purge : l’anarchie et La purge : année électorale. Si tout se passe bien, le cinéaste a expliqué que le film pourrait même tourner dès l’année prochaine. Compte tenu des circonstances difficiles au box-office actuellement, sur la base de la performance de cette entrée, il est difficile d’imaginer le studio dire non à un autre versement. Ces chiffres nous parviennent via The Numbers.

