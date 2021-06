The Forever Purge embrasse l’action de la franchise (Revue)

Blumhouse et Universal sortent un tout nouveau film dans le Purge franchise cette semaine, une qui change le concept pour toujours, tout en martelant ses thèmes centraux.

La purge franchise a eu un parcours intéressant. Ce qui a commencé comme, essentiellement, un film d’horreur / slasher indépendant avec une prémisse originale, a évolué en une série qui a vu des décors de plus en plus gros et un message manifeste sur les problèmes de notre société.

La purge pour toujours

Dirigé par: Everardo Goutte

Écrit par: James De Monaco

Avec : Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin, Alejandro Edda, Will Patton

Date de sortie: 2 juillet 2021

Bien qu’il s’agisse d’un gros bonhomme en matière de films d’horreur, quelque chose dans les films de The Purge m’a vraiment touché. Oui, ils ne sont pas du tout subtils sur leurs thèmes/messages et sont souvent criblés de clichés. Même ainsi, l’idée de l’histoire, l’action et la façon dont ils parviennent à vous faire aimer les personnages (principalement nouveaux dans chaque film) parviennent toujours à être amusants.

La purge pour toujours est sensiblement la même à cet égard. De manière générale, vous savez dans quoi vous vous engagez avec le film, mais l’exécution globale de tout cela en fait l’une des entrées les plus engageantes de la série que j’ai vue et cela vaut la peine d’être vérifié.

Contrairement au film précédent, qui adoptait l’approche préquelle de tout, The Forever Purge se déroule quelques années après les événements de Purge : année électorale. Les New Founding Fathers of America (NFFA) ont une fois de plus repris le pouvoir et leur premier acte a été de ramener la Purge annuelle. Ainsi, nous assistons à la «première» purge depuis leur retour.

L’histoire met l’accent sur Adela (Ana de la Reguera) et Juan (Tenoch Huerta), des immigrants mexicains qui ont fait le voyage vers l’Amérique en traversant la frontière par… des moyens non officiels. Alors qu’ils s’adaptent bien à leur nouvelle vie au Texas (Adela aide à gérer une boucherie tandis que Juan est homme de ranch dans une ferme locale), ce sera la première fois qu’ils devront faire face à la terreur de la Purge.

Si vous ne pouviez pas le dire maintenant, le film met beaucoup l’accent sur la race et les problèmes de race. Les autres personnages principaux du film sont des membres de la famille qui possèdent le ranch, principalement Dylan (Josh Lucas) et Emma Tucker (Cassidy Freeman). Le couple marié est assez gentil, mais les préjugés de Dylan contre les Mexicains sont assez évidents. Nous pouvons les voir tous interagir ensemble alors qu’ils se préparent pour la nuit de purge et comment aller de l’avant s’ils parviennent tous à survivre à la nuit.

Pour la plupart, la configuration initiale du film ressemble presque à toutes les autres Purge film que nous avons vu jusqu’à présent. J’étais un peu inquiet à ce sujet au début, et j’ai commencé à faire quelques suppositions rapides sur ce qui se passerait, qui pourrait trahir qui, juste en me basant sur la façon dont les bases suivaient un chemin similaire. Heureusement, il ne faut pas longtemps pour que l’histoire déraille et prenne les choses sur une voie à laquelle je ne m’attendais pas exactement.

Là où les films précédents mettaient toujours l’accent sur la nuit Purge elle-même, c’est à peine un blip dans ce film. Comme son nom l’indique (et les bandes-annonces l’ont montré), la véritable histoire du film est ce qui se passe APRÈS la nuit de purge. Il s’avère que certaines personnes ne sont plus rassasiées par une seule nuit de violence et ont l’intention de « reprendre leur pays » via une Purge Forever.

Le mouvement « Ever After », comme on l’appelle, n’est pas un événement limité/localisé. Au contraire, cela affecte l’ensemble du pays, nous jetant essentiellement dans un état de guerre civile. Encore une fois, le film n’est pas subtil, et le groupe en question est composé de suprémacistes blancs cherchant à « nettoyer » le pays. C’est le chaos complet et total.

Alors que Juan, Adela, Dylan et Emma (ainsi que quelques autres) se rendent compte que quelque chose a horriblement mal tourné, ils doivent trouver un moyen de travailler ensemble malgré leurs différences pour survivre. Et ne le sauriez-vous pas, le seul endroit sûr pour trouver refuge est aux frontières mexicaine et canadienne.

Les pays voisins ont vu la crise se dérouler avec la « purge pour toujours » et ont annoncé qu’ils maintenaient leurs frontières ouvertes pendant un temps limité aux réfugiés cherchant à échapper au carnage. Étant au Texas, à quelques heures seulement de ces frontières, le groupe doit se précipiter jusqu’à la frontière, traversant littéralement des zones de guerre. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin dans les éléments de l’histoire pour éviter les spoilers, mais il suffit de dire qu’il y a beaucoup de sang et de meurtres dans le processus.

Sans mâcher les mots ici : j’ai bien aimé. j’ai aimé La purge pour toujours un peu, en fait. J’ai toujours apprécié les messages dans les films et la façon dont la franchise ne s’est jamais détournée d’aborder ouvertement certains problèmes. Bien que cela donne l’impression que certains moments, même les dialogues, se sentent un peu maladroits, dans l’ensemble, cela parvient à fonctionner et à garantir que des leçons importantes sont transmises même parmi le carnage.

Bien qu’il s’agisse d’un film relativement court d’environ une heure et demie, il fait un travail impressionnant en transmettant une bonne partie de l’information sans retenir l’action. En plus de cela, j’ai été impressionné par la rapidité avec laquelle je me suis attaché à tous les nouveaux personnages, ce qui m’a rendu plus investi dans leur voyage et leurs difficultés en cours de route. Ana de la Reguera et Tenoch Huerta sont presque instantanément sympathiques, et encore mieux, crédibles dans leurs rôles une fois que l’action démarre.

Honnêtement, la seule chose à laquelle je peux vraiment penser qui n’a pas fonctionné pour moi dans La purge pour toujours étaient les éléments d’horreur. Ouais, je sais, gros choc de l’horreur-weenie, mais ce n’est pas vraiment le problème ici. Dans l’ensemble, La purge les films se sont progressivement rapprochés d’une franchise d’ACTION plutôt que d’horreur.

Personnellement, j’ai adoré voir ce changement, et c’est plus répandu dans La purge pour toujours qu’aucun des films précédents. Enfer, il y a des moments où l’on se sent tout droit sorti Mad Max qui m’a fait sourire jusqu’aux oreilles. Il y a un certain nombre de séquences d’action « putain de merde » qui ne se sentiraient pas à leur place dans un autre blockbuster, et c’est très amusant de voir Ana de la Reguera continuer à être une dure à cuire (comme elle l’était dans Armée des morts).

Lorsque le film essaie de vous faire peur, il garde les choses aussi basiques que possible avec de simples peurs de saut que, pour la plupart, vous pouvez voir venir à un kilomètre et demi. Plutôt que d’augmenter la tension, ces tentatives de garder l’aspect d’horreur ont eu l’impression de nuire à l’expérience globale. Me secouer hors du moment plutôt que de m’immerger davantage. Ils se sentaient juste déplacés et presque paresseux dans leurs efforts pour faire quelque chose qui serait plus cohérent avec le genre dans son pedigree.

Au moment où nous arrivons à la grande finale / pièce d’action, il était clair que le film brillait lorsqu’il embrassait sa vraie nature en tant que film d’action classé R. J’aurais juste aimé qu’ils s’en emparent et qu’ils aient complètement laissé ces éléments d’horreur derrière eux. Il y a assez de sang et de gore pour satisfaire les fans de slasher, mais si vous cherchez des frayeurs, vous n’en trouverez pas beaucoup.

Certaines scènes, à la lumière de certains événements de la vie réelle qui se sont produits * toux * le 6 janvier * toux *, ont frappé un peu différemment. Je sais que le film a été tourné bien avant que ces choses ne se produisent, mais cela le rend étrangement actuel et prémonitoire. Pour une série qui ne recule jamais devant la politique, La purge pour toujours est un peu plus sur le nez qu’avant. Bien que tout le monde ne soit pas d’accord avec cela, cela ajoute certainement à l’expérience d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas.

J’ai pris beaucoup de plaisir à regarder La purge pour toujours. Bien sûr, cela manque de subtilité et devient un peu prévisible à certains moments, mais je ne me suis jamais ennuyé pendant l’expérience. En fin de compte, au fur et à mesure que le générique défilait, je me suis retrouvé impatient de voir ce qui pourrait se passer ensuite (bien que cela puisse être censé être le film « final ») et de réfléchir aux implications de ce que j’ai vu. Ma réaction normale à un film Purge est « hein, c’est intéressant et amusant », mais je ne me soucierais pas d’une façon ou d’une autre de voir une suite. En tant que tel, je dirais que cela fait de Forever un sacré succès dans ce qu’il essaie de faire.