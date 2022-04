‘The Flight Attendant’: quels acteurs rejoignent la deuxième partie de la série sur HBO Max

in

HBO MAX

La série aura sa deuxième partie sur la plateforme de streaming et avec de nouveaux personnages. Ensuite, nous vous disons qui sont les nouveaux visages.

© Imbd‘The Flight Attendant’ arrive avec une nouvelle saison et des personnages

‘L’hôtesse de l’air’ arrive à hbo max avec une deuxième saison où il raconte l’histoire d’une hôtesse de l’air Cassie, qui donne vie Kaley Cuoco. Le personnage se réveille un matin à Bangkok à côté d’un homme mort après une nuit très drôle dont il ne se souvient que de peu ou de rien.

A partir de ce moment, l’intrigue démarre à la manière de n’importe quel film à suspense, mais avec un peu d’humour. Ensuite, nous vous racontons comment se poursuit cette histoire, qui sortira le le 22 avril prochain sur la plateforme de streaming.

Qui sera au casting du deuxième volet de « The Flight Attendant » ?

Kaley Cuoco revient donner vie à Cassie et travaille également à nouveau en tant que producteur. À côté d’elle sera à nouveau Zosie Mamet dans le rôle d’Annie, la meilleure amie du protagoniste, et Griffon Matthewscomme Shane. Sera également Rose Pérez qui joue le compagnon et ami de la compagnie aérienne de Cassie.

Cependant, les visages qui n’étaient pas dans la première partie sont également ajoutés : Sharon Stonequi incarnera Lisa Bowden, la mère de Cassie, dans cette deuxième saison.

Qu’attend-on de la deuxième saison de ‘The Flight Attendant’ ?

Vivant à Los Angeles, Cassie petit à petit il surmontera les moments vécus avec Alex. Le bonheur serait à la porte avec une nouvelle relation et prendre en main sa vie dans la sobriété. Cependant, les hallucinations vont revenir et le cauchemar recommence lorsqu’il assiste (encore une fois) à un meurtre à Berlin.

Combien d’épisodes aura la deuxième partie de « The Flight Attendant » ?

Comme le premier volet, la série aura 8 chapitres qui sortira le 2 jour du lancement (22 avril) pour rencontrer plus tard des premières hebdomadaires jusqu’à atteindre le huitième et dernier épisode.

Où pouvez-vous voir ‘The Flight Attendant ?

L’hôtesse de l’air est une série originale hbo maxon ne le trouve donc que sur la plateforme en ligne de Warner, l’endroit où voir tous les épisodes de la première saison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂