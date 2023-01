The Flash: The CW dévoile une nouvelle affiche de la saison 9

Le canal Le C.W. a dévoilé une nouvelle affiche officielle pour la neuvième et dernière saison de la série »Éclair », où l’on peut voir Barry Allen parcourir les affiches des saisons précédentes du show.

Sous-titrée « The Final Race », la saison 9 montre toujours The Flash fuyant la caméra dans une rue principale de Central City. Au bord de la route, il y a huit panneaux d’affichage, chacun d’eux contenant l’affiche de chacune des saisons de »The Flash ».

La série mettant en vedette Grant Gustincréé principalement sur The CW en 2014, poursuivant l’histoire de la série » Arrow », mettant en vedette Stephen amell. La neuvième saison de »The Flash » est prévue pour le 8 février.

« Après avoir vaincu le Reverse Flash une fois pour toutes, la neuvième saison de The Flash reprend une semaine après leur bataille épique, et Barry Allen (Grant Gustin) et Iris West-Allen (Candice Patton) se reconnectent et se rapprochent plus que jamais », lit-on dans le synopsis officiel de la saison.

« Quand un groupe meurtrier de voleurs descend sur Central City dirigé par une nouvelle menace puissante, The Flash et son équipe … doivent à nouveau défier des chances impossibles pour sauver la situation », poursuit le synopsis. « Un nouvel adversaire mortel se dresse pour défier l’héritage héroïque de Barry Allen. Et dans leur plus grande bataille à ce jour, Barry et Team Flash seront poussés à bout pour sauver Central City une dernière fois. »

La saison 9 de »The Flash » verra le retour de plusieurs des acteurs qui ont déjà participé à la série, dont Keiyna Lonsdale comme Wally West/Kid Flash, Sendhil Ramamurthy comme Ramsey Rosso/Bloodwork et David Ramery comme John Diggle. /Spartiate. Amell a également été confirmé pour revenir en tant qu’Oliver Queen / Green Arrow.

»The Flash » reviendra avec sa neuvième saison le 8 février sur The CW.