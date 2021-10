The Flash Teaser révèle un premier aperçu du retour de Michael Keaton en tant que Batman

Il a juste été confirmé il y a quelques semaines que la production était terminée Le flash, et DC a créé un aperçu spécial nous permettant de découvrir les Batmen que nous mourions d’envie de voir. Michael Keaton et Ben Affleck sont de retour ! Les nouvelles images ne nous en montrent pas trop, mais elles révèlent notre premier aperçu du retour de Michael Keaton.

Tandis que Le flash est un véhicule solo d’Ezra Miller, les fans n’ont pas hésité à être très excités de voir deux de leurs incarnations préférées de Batman revenir au grand écran, qui a été taquiné à DC Fandome. Michael Keaton a récemment confié au Hollywood Reporter qu’il souhaitait se lancer à nouveau. « Franchement, au fond de ma tête, j’ai toujours pensé: ‘Je parie que je pourrais revenir en arrière et clouer cette mère de famille.’ Et alors je me suis dit : ‘Eh bien, maintenant qu’ils me demandent, laisse-moi voir si je peux y arriver' », a expliqué Keaton.

« J’ai dû le lire plus de trois fois pour me dire ‘Attendez, comment ça marche?' », a ajouté Keaton, notant que les éléments du multivers nécessitaient quelques explications. « Au fait, je ne suis pas arrogant, j’espère, à propos de ça. Je ne le dis pas comme ‘Je suis trop groovy.’ Je suis stupide. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et donc, je ne sais pas, je viens de comprendre, mais c’était différent. «

Sur ce qui est différent de jouer à Batman maintenant, Keaton a également déclaré: « Ce qui est vraiment intéressant, c’est combien j’ai de plus [Batman] quand je suis retourné et l’ai fait. Je comprends cela à un tout autre niveau maintenant. Je le respecte totalement. Je respecte ce que les gens essaient de faire. Je ne l’ai jamais regardé comme, ‘Oh, c’est juste une chose idiote.’ Ce n’était pas une bêtise quand je l’ai fait Homme chauve-souris. Mais c’est devenu une chose géante, culturellement. C’est emblématique. Alors j’ai encore plus de respect pour ça car qu’est-ce que j’en sais ? C’est une grosse affaire dans le monde pour les gens. Vous devez l’honorer et être respectueux de cela. Même moi, je dis ‘Jésus, c’est énorme.' »

Ben Affleck semble également heureux de revoir le rôle et de rentrer dans son costume Batfleck. « [The Flash] était une très bonne façon de revoir cela car l’expérience précédente avait été difficile », a déclaré Affleck à Variety. « C’était vraiment charmant. Vraiment amusant… J’ai passé un bon moment… J’adore Ezra et j’ai eu la chance de voir Jason [Momoa], qui est là-bas pour faire [Aquaman and the Lost Kingdom].' »

Le dernier des rumeurs tourbillonnantes sur Le flash le scénario a terrassé certains fans et lancé de nouvelles théories et spéculations. Bien sûr, nous parlons du méchant du film qui n’est autre que The Flash, lui-même, une version alternative diabolique de Barry Allen. Aucune confirmation n’a été faite des rumeurs, mais cela n’a pas empêché les fans d’essayer de recoller les morceaux. On a un an et on change à attendre pour le savoir !

Ezra Miller conserve son statut The Flash, revenant des précédents films croisés DCEU pour diriger son propre premier film solo. On retrouve également Sasha Calle dans Supergirl, Kiersey Clemons dans Iris West, Maribel Verdu dans Nora Allen et Ron Livingston dans Henry Allen. Andy Muschietti met en scène sur un scénario de Christina Hodson. Barbara Muschietti et Michael Disco ont été producteurs. Le flash devrait sortir dans les salles de cinéma le 4 novembre 2022.

