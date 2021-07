The Flash: Set Pictures révèle un nouveau véhicule Batman

« The Flash » est au milieu de son tournage et les fans de DC Comics sont de plus en plus inquiets face aux images qui parviennent à s’infiltrer sur les réseaux sociaux depuis son plateau de production britannique, dévoilant récemment un nouveau regard sur une incarnation de Batman qui a réussi à gagner le respect du public.

De nouvelles spéculations ont commencé à émerger lorsqu’une vidéo prise dans les rues de Glasgow a été révélée dans laquelle nous voyons l’incarnation de Ben Affleck en tant que chevalier de Gotham City sur le tournage de « The Flash », chevauchant ce qui semble être un nouveau « Bati- moto », bien qu’en raison de la prémisse folle du film, cela pourrait être une incarnation complètement différente du personnage.

Le nouveau costume de Batman ressemble à une version mise à jour de l’armure que le personnage portait dans « Justice League », et l’esthétique utilisée dans ce nouveau « Bat-Moto » est très similaire à ce que Zack Snyder a utilisé dans la conception de la Batmobile présentée. au public dans « Batman V Superman » et « Justice League ».

La semaine dernière, un regard sur la batcave et la batmobile de la version de Batman a fuité sur les réseaux sociaux sous l’interprétation de Michael Keaton, qui aura un rôle actif dans le film, en plus de présenter quelques photographies de l’actrice ces dernières semaines. Sasha Calle portant le costume de Supergirl, un autre personnage important du film.

« The Flash » mettra en vedette le retour d’Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen, qui racontera enfin sa propre histoire en solo, accompagné de Kiersey Clemons dans le rôle d’Iris West aux côtés de Maribel Verdú et Ron Lovingston dans le rôle de Nora et Henry Allen, les parents de Barry. Andy Muschietti réalise le film avec un scénario écrit avec Christina Hodson (Birds of Prey, Batgirl), avec une date de sortie prévue le 4 novembre 2022.