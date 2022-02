The Flash Saison 8 Épisode 7 Date de sortie sur Netflix, Regarder en ligne Royaume-Uni, Australie, Inde

La date de sortie de l’épisode 7 de la saison flash 8 a été révélée maintenant. Le flash de la saison 8 de l’épisode 7, où regarder, date de sortie, toutes les informations sont fournies dans cet article. The Flash est une série télévisée d’action américaine diffusée sur The CW et créée par Greg Berlanti, Andrew Kreisberg et Geoff Johns. Il est basé sur le personnage de DC Comics Barry Allen / Flash, qui est un combattant du crime costumé avec une vitesse incroyable.

Il s’agit d’un spin-off d’Arrow situé dans le même univers. Barry Allen, joué par Grant Gustin, est un enquêteur médico-légal sur les lieux du crime qui obtient une vitesse surhumaine, qu’il utilise pour combattre les criminels, y compris d’autres avec des talents surhumains. En février 2021, la série a été relancée pour une huitième saison, qui a débuté le 16 novembre 2021. The Flash a diffusé 156 épisodes au 14 décembre 2021 et en est actuellement à sa huitième saison.

La date de sortie de l’épisode 7 de la saison 8 de Flash

La date de sortie de l’épisode 7 de la saison flash 8 est officiellement connue. La date de sortie de l’épisode 7 de la saison flash 8 est clairement connue, elle sortira officiellement le 2nd Mars 2022. Tous les fans attendent avec impatience ce merveilleux article et la date de sortie suivante. Maintenant, il est enfin officiellement sorti et la période d’attente est maintenant terminée.

Le compte à rebours de la saison flash 8

La date de sortie de l’épisode 7 de la saison flash 8 est connue et mentionnée ci-dessus dans cet article. Ainsi, le compte à rebours pour cet article étonnant a commencé. Le compte à rebours pour cet article est d’environ 8 (huit) jours. Huit jours avant la sortie de ces épisodes passionnants.

Le casting de la saison flash 8

Grant Gustin dans le rôle de Barry Allen/The Flash

Candice Patton dans le rôle d’Iris West-Allen

Jesse L.Martin comme Joe West

Danielle Nicolet comme Cécile Horton

Jessica Parker Kennedy dans le rôle de Nora West-Allen/XS

Jordan Fisher comme Bart Allen / Impulse

Danielle Panabaker dans le rôle de Caitlin Snow and Frost

Kayla Compton dans le rôle d’Allegra Garcia

Brandon McKnight comme Chester P. Funk

John Wesley Shipp comme Jay Garrick / The Flash

Carmen Moore comme Kristen Kramer

Où regarder en ligne cet épisode ?

La date de sortie de l’épisode 7 de la saison flash 8 est révélée et des informations à ce sujet sont données ci-dessus dans cet article. Ainsi, les jours du compte à rebours se termineront également bientôt. Nous pouvons regarder cet incroyable épisode du flash sur l’application CW et cwtv.com. À la fin des jours du compte à rebours, cet épisode sera officiellement publié à l’endroit mentionné.

Aperçu de la saison Le flash

La date de sortie de l’épisode 7 de la saison flash 8 a été publiée ci-dessus. La saison huit commence avec l’événement en cinq parties « Armageddon », dans lequel Despero accuse Flash d’accélérer à un rythme qui détruirait la Terre du point de vue de Despero à l’avenir. Alors que Barry persuade Despero de lui donner sept jours pour lui prouver qu’il a tort, il commence à avoir des problèmes de mémoire, oubliant des choses comme le wreaking à Central City ou la mort de Joe West il y a six mois. Cela était dû au Reverse-Flashpoint de Thawne, dans lequel il est devenu Flash et Barry est devenu Reverse-Flash. Barry est capable de réparer l’histoire et d’éviter la mort de Joe avec l’aide de Darhk de Reverse-Damien Flashpoint. Thawne et Damien Dahrk se sont révélés vivants après que Barry ait annulé Reverse-Flashpoint, bien qu’ils fussent en train de dépérir. Thanwe fait une demande publique. Voici le petit bilan de cette saison du flash.

