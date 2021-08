The Flash Saison 8 : Date de sortie, distribution et bien plus ici !!!

Fruit of the Loom Pack 36 Fruit of the Loom SC62041 - SWEAT ENFANT MANCHES DROITES Deep Navy - 7/8

Les garçons et les filles seront bien habillés en toutes saisons, avec ce sweat-shirt au grammage de 280 g/m² et façonné dans un tissu 80% coton Fil Belcoro® et 20% polyester, particulièrement adapté aux lavages fréquents. Sa coupe à manches droites, conviendra à toutes les morphologies de nos enfants, de la taille 3/4 ans à 12/13 ans. Le col avec sa bande de propreté ton sur ton est, comme la taille et les poignets, en bord-côte coton/Lycra®. Tout ici a été pensé pour le confort et la durabilité de ce vêtement, afin que votre enfant puisse un jour le donner au petit frère ou petite sœur.