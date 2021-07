The Flash Saison 8 : Date de sortie, distribution et bien plus encore ici !!!

– Publicité –



Le Flash a été renouvelé pour la saison 8, qui sortira très probablement l’année prochaine. Le renouvellement n’est pas surprenant compte tenu de la série de super-héros emblématique de l’émission CW. Le Flash a été la première diffusion sur CW en 2014. Il est rapidement devenu numéro un. Depuis lors, The Flash est une série préférée. Il était tout naturel de poursuivre l’audience en renouvelant la série pour une huitième saison. Il a été renouvelé en février 2012. La saison 8 de Flash sera diffusée à la fin de cette année. À ce stade, le nombre d’épisodes de la prochaine saison n’est pas clair. Vous pouvez être sûr que la saison 8 comportera 18 épisodes. La saison 7 était similaire.

La saison 7 de Flash s’est terminée sans cliffhanger. C’était la tendance des saisons précédentes. La saison 7 de Flash s’est terminée avec le renouvellement des vœux de Barry et Iris. C’était un mariage qu’Iris n’a pas eu et c’était magnifique avec de nombreux participants de la Team Flash. Bien que la saison se soit terminée sans cliffhanger majeur, il reste encore beaucoup à faire. Iris pourrait être le scénario central de la saison 8. La phase suivante abordera la question de l’entrée et de la sortie progressive d’Iris dans la chronologie.

Date de sortie de la saison 8 de Flash

La saison 8 de Flash sera diffusée le 16 novembre 2021 à 20h00. ET sur The CW La saison 8 s’ouvrira avec un événement de type crossover en cinq épisodes. Ce ne sera pas un événement croisé avec une autre adresse IP comme mentionné précédemment, mais cela constituera toujours un bon début.

Le casting de la saison 8 de Flash

Nous ne verrons pas deux visages familiers pour la saison 8 sur The Flash. Ce sont Carlos Valdes et Tom Cavanagh. Ils ont tous les deux officiellement quitté la série. Bien qu’ils ne soient pas des habitués de la série, ils sont apparus dans la finale. Ils ne reviendront pas à l’émission la saison prochaine en tant qu’habitués de la série. Ils rejoindront cependant le casting principal. Grant Gustin, le personnage principal, fera un retour officiel. Candice Patton, la mère d’Iris West Allen, sera également de retour. Jesse L. Martin et Danielle Panabaker reprendront leurs rôles de Joe West/Killer Frost. Nous verrons Kayla Compton, Brandon McKnight, Danielle Nicolet et Brandon McKnight avec les acteurs principaux.