« The Flash », saison 7: date de sortie, bande-annonce, ce qui se passe, acteurs, personnages et tout

Après la sixième saison de « Le flash«Se terminera tôt en raison de la pandémie de coronavirus, les fans attendent avec impatience la prochaine première du septième épisode pour savoir ce qui arrivera à Scarlet Speedster et au reste de Team Flash.

La septième saison de la série Le CW continuera avec tous les threads en attente qui n’ont pas été résolus parce que la pandémie a raccourci la tranche précédente à 19 épisodes au lieu de 22 chapitres.

« Je souhaite que tout le monde puisse regarder l’épisode qui suit et savoir exactement où est Iris et ce qui lui est arrivé », a déclaré Wallace à EW. «C’est vraiment cool et il y a un rebondissement, et c’est une belle histoire d’Iris avec beaucoup de surprises. De plus, il y a une grande guest star des saisons au début de The Flash. J’étais vraiment excité que les gens le voient la semaine prochaine et comment cela est lié à ce que fait Eva. De plus, le prochain épisode est incroyablement émouvant, comme des larmes, et j’adore le regarder. «

Eva est devenue la méchante de la saison 6 de « The Flash » (Photo: The CW)



QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 7 DE «THE FLASH»?

À la fin de cet épisode de la série Le CW Il est clair qu’Eva est une menace sérieuse et peut avoir une arme secrète qui pourrait à nouveau tester la loyauté de Barry. Dans la dernière scène, Iris est montrée dans le Mirrorverse, mais quand elle découvre où se trouve Singh, elle disparaît immédiatement. Bien que l’on ne sache pas encore où il se trouve, il est possible qu’Eva l’ait pris dans le cadre de son plan. Iris reviendra-t-elle dans le monde réel? A-t-il des capacités métahumaines?

Un autre problème à résoudre lors de la septième saison de « Le flash», Qui n’a pas encore de date de sortie, est le pouvoir de Barry, pourra-t-il le récupérer? Comment? Cisco Ramon apportera-t-il des modifications à la machine à force de vitesse artificielle? Certains fans pensent que la vitesse de Barry reste en lui et tout ce qu’il a à faire est de la canaliser. Peut-être que voir Iris en danger pourrait l’aider.

« Nous verrons au début de la saison sept comment tout se déroule », a déclaré le showrunner Eric Wallace à propos des deux moitiés de la saison six de l’émission à DC FanDome. « Même s’il ne s’agit que d’un épisode, faites attention à la façon dont il est présenté », a ajouté Wallace à propos de la bande-annonce. « En fait, ce sont de gros spoilers partout. »

À propos de Barry et Iris, il a déclaré: «Finalement, ils retrouveront leur chemin. Une grande partie de la romance et de la chimie entre Grant et moi a toujours été quelque chose d’encore plus profond que cela. C’est la façon dont nous nous regardons et la façon dont les personnages sont écrits ».

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 7 DE «THE FLASH»

ACTEURS ET PERSONNAGES DE «THE FLASH 7»

LE CASTING PRINCIPAL

Grant Gustin comme Barry Allen / Flash

Candice Patton comme Iris West-Allen et Mirror Iris West-Allen

Danielle Panabaker comme Caitlin Snow / Frost

Carlos Valdés comme Cisco Ramon et Cisco Ramon / Echo (Earth-19)

Hartley Sawyer comme Ralph Dibny / Elongated Man

Danielle Nicolet comme Cecile Horton

LaMonica Garrett comme Mar Novu / Monitor et Antimonitor4041 note 1

Tom Cavanagh comme Nash Wells / Pariah, Harry Wells, Sherloque Wells et

Eobard Thawne / Flash inversé

Jesse L.Martin comme Joe West

Efrat Dor comme Eva McCullochnota

En juin 2020, il a été révélé que Hartley Sawyer (Ralph Dibny) avait été licencié, mais lors d’une conversation avec Entertainment Weekly, Wallace a assuré qu ‘«ils donnent un peu de repos à l’homme allongé», mais qu’ils «laisseront la porte ouverte. Je ne dis en aucun cas que c’est la fin du personnage, en fait, bien au contraire. Nous ne savons tout simplement pas quand il reviendra, ni sous quelle forme il reviendra.

«Il y a plusieurs façons de faire en sorte qu’Elongated Man continue d’apparaître dans au moins un épisode cette saison pour conclure cette histoire, cela nous donne ce dont nous avons besoin et permet toujours aux fans de dire au revoir au personnage, au moins pendant un certain temps indéfini , « il ajouta.

En outre, Jon Cor rejoindra la septième saison de « Le flashEn tant que méchant de la bande dessinée Chillblaine / Mark Stevens. «Le scientifique Mark Stevens est un bad boy charismatique obsédé par la technologie cryogénique. Mais quand il ne s’introduit pas dans les coffres-forts d’entreprise, il est occupé à briser les cœurs avec son charme irrésistible et son style espiègle. Armé de ses propres armes froides, il deviendra une nouvelle épine dans le flanc de Team Flash en tant que méchant de DC Comics Chillblaine », a rapporté TVLine.

Hartley Sawyer ne fera pas partie de la septième saison de « The Flash » (Photo: The CW)

QUAND LA SAISON 7 «THE FLASH» SERA-T-ELLE SORTIE?

La septième saison de « Le flash»Sera présenté le mardi 2 mars 2021 à 20h00. à travers de Le CW.

Dans Netflix tous les épisodes jusqu’à la sixième saison de « Le flash».