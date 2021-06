« The Flash » révèle un premier aperçu de son nouveau costume

« The Flash » prépare son arrivée sur grand écran grâce au douzième volet de DC Extended Universe produit par Warner Bros, toujours avec Ezra Miller dans le rôle du speedster écarlate qui, lors d’un voyage dans le temps pour tenter de sauver la vie de sa mère la vie inimaginable altère la continuité de sa chronologie.

Andy Muschietti sera en charge de la réalisation de ce film dans lequel Ben Affleck et Michael Keaton interpréteront leurs versions respectives de Batman, avec l’inclusion de Sasha Calle dans le rôle de Supergirl. Kiersey Clemons dans le rôle d’Iris West, Maribel Verdú dans le rôle de Nora Allen et Ron Livingston dans le rôle de Henry Allen.

Alors que la production de « The Flash » a officiellement commencé ces derniers mois, Muschietti s’est servi de son compte Instagram pour dévoiler à ses followers le nouveau logo que le personnage présentera sur son costume, s’éloignant du design présenté dans « Justice League ». , Compter sur un centre blanc qui montre un éclair jaune coloré, semblable à celui de l’image classique des bandes dessinées.

Muschetti ressent certainement un grand attachement au projet, car ce n’est pas la première fois qu’il se rend sur ses réseaux sociaux pour présenter quelque chose d’important aux fans du personnage. Après avoir été celui qui a révélé la nouvelle de la participation de Sasha Calle au film, le réalisateur a récemment présenté un regard sur le costume de l’incarnation de Batman joué par Michael Keaton, qui aura un rôle important dans l’histoire.

Les plans pour un film « The Flash » remontent aux années 1980 avec Jeph Loeb essayant de reprendre le projet, suivi de David S. Goyer en 2004, Shawn Levy en 2007 et David Dobkin la même année, tandis que l’écrivain et producteur Greg Berlantti fait le même effort avec Michael Green et Marc Guggenheim en 2011.

Andy Muschietti réalisera le film à partir d’un scénario de Christina Hodson, responsable de l’écriture de « Birds of Prey », et des rapports récents indiquent que le duo a réussi à faire une bonne collaboration. « The Flash » a une date de sortie prévue pour le 4 novembre 2022.