The Flash Rating taquine la violence et l’action extrême

Le flash est encore à quelques mois de sa première, mais des détails continuent d’émerger. Andy Muschetti a annoncé il y a quelques jours que le film était officiellement terminé après neuf ans de développement, quatre réalisateurs, une pandémie, de multiples retards, des conflits avec son protagoniste et des changements chez DC.





Les débuts tant attendus d’Ezra Miller en tant que Barry Allen, adaptant le populaire Point de rupture l’arc de l’histoire des bandes dessinées, sortira en salles en juin et regorge de surprises. Et non, nous ne parlons pas des camées, des références et des scènes post-crédit que le prochain film de DC pourrait inclure.

La Motion Picture Association (via Une prise de nouvelles) a confirmé que Le flash conviendrait aux personnes de plus de 13 ans et pas à tous les publics, ce qui a été spéculé. Mais ce n’est pas tout. La raison pour laquelle il a reçu le label PG-13 est que le film contient de fortes doses de violence et d’action, un langage fort ou explicite, ainsi que de la nudité partielle.

Grâce à cela, le film serait aligné sur son origine puisqu’il est né dans le cadre de la vision de Zack Snyder de l’univers DC, dont les trois films phares ont également été classés PG-13. En fait, Batman contre Superman a une version étendue qui a été notée R.





À quoi s’attendre de Flash

Warner Bros.

Les mondes se heurtent Le flash lorsque Barry utilise ses super pouvoirs pour voyager dans le temps et changer les événements du passé. Mais lorsque sa tentative de sauver sa famille modifie par inadvertance l’avenir, Barry est piégé dans une réalité où le général Zod est de retour, menaçant d’anéantissement, et il n’y a pas de super-héros vers qui se tourner.

Dans cette nouvelle réalité, il devra faire sortir un Batman très différent de sa retraite et sauver un Kryptonien emprisonné… même si ce n’est pas celui qu’il recherche. En fin de compte, pour sauver le monde dans lequel il se trouve et revenir au présent qu’il connaît, le seul espoir de Barry est de courir pour sauver sa vie. Mais faire le sacrifice ultime suffira-t-il à relancer l’univers ?

Au-delà du retour de Miller en tant que héros titulaire, Ben Affleck fera une apparition en tant que Batman dans quelques séquences d’action. Et il ne sera pas le seul Dark Knight, car Michael Keaton enfile également à nouveau le costume cape pour sauver la situation.

Sasha Calle fera ses débuts en tant que Kara Zor-El dans un monde sans Superman, et il faudra attendre pour savoir si elle sera en charge de continuer à donner vie au personnage dans le futur DCU, qui a déjà confirmé la adaptation cinématographique de Supergirl : la femme de demain.