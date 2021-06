The Flash: premier regard sur Sasha Calle en tant que Supergirl révélée

« The Flash » est actuellement en tournage sous la direction d’Andy Muschietti. Les fans de DC Comics seront ravis d’apprendre que les nouvelles photos du tournage présentent le look complet de l’actrice Sasha Calle, qui apparaît portant le costume de Supergirl.

Cette semaine, Muschietti lui-même a donné aux fans un premier aperçu du costume via son compte Instagram. Une vidéo du tournage a commencé à circuler sur internet, même si la distance ne permettait pas de différencier s’il s’agissait de Calle ou de son double. Aujourd’hui, de nouvelles photographies ont été présentées dans lesquelles la jeune actrice fait une apparition vêtue du costume kryptonien.

Les photos incluent également un regard distant sur Michael Keaton, qui revient à l’action dans la même version de Batman / Bruce Wayne qu’il a joué sous Tim Burton il y a 30 ans. Ben Affleck le rejoint, qui avec ce film dit officiellement au revoir à son rôle de Batman dans l’univers étendu de DC.

Après ses caméos dans « Batman v Superman » et « Suicide Squad », ainsi que son rôle dans les deux versions de « Justice League », Ezra Miller répétera son rôle de Barry Allen, accompagné de Kiersey Clemons dans le rôle d’Iris West, un personnage qui a été récupéré de la coupe de Zack Snyder de « Justice League ». Maribel Verdú et Ron Livingston dans le rôle de Nora et Henry Allen, les parents de Barry, rejoignent également la formule.

Après la révélation de sa participation au projet, Andy Muschietti a déclaré au magazine Vanity Fair que « The Flash » présente une fenêtre narrative dans laquelle chaque histoire et adaptation de l’univers DC coexiste dans un large multivers dans lequel chacune d’elles peut être considérée comme valide. « Il est inclusif dans le sens où il dit que tout ce que vous avez vu existe et que tout ce que vous verrez existe dans le même multivers unifié. »

Certaines rumeurs suggèrent que le film pourrait présenter Grant Gustin comme sa propre version de « The Flash » dans la série CW. Le film a un scénario de Christina Hodson, responsable de « Birds of Prey » et a actuellement une date de sortie prévue pour le 4 novembre 2022.