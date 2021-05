The Flash Movie Set Photos taquiner l’arrivée de Bruce Wayne

Canon Occasion Canon PowerShot G7 X

Ce boîtier est en bon état et comporte quelques petits défauts d'ordre esthétique. There are some marks and scuffs to the paintwork on the body of the camera, but the overall condition is good. L'écran LCD arrière présente des marques d'usure. Le capteur est propre et sans rayures. La griffe-flash montre des signes d'usure. Toutes les poignées et protections en caoutchouc sont présentes mais comportent quelques légers signes d'usure.