The Flash : le nouveau synopsis du film confirme le lien avec Superman

Un nouveau synopsis du prochain film »Éclair » vient de confirmer le retour d’une étape majeure de »homme d’acier », remontant dans le temps pour se retrouver la même année que les événements du film Superman.

Le synopsis a été révélé avec une nouvelle figurine Batman de Michael Keatonen disant: »Quand Barry Allen arrive dans un 2013 alternatif, il cherche de toute urgence l’expérience de son ami et mentor Bruce Wayne, mais celui qu’il trouve dans le Multivers est différent sur tous les fronts.

Il poursuit: » Major, longtemps retraité de ses fonctions de protecteur de Gotham City et à certains égards encore plus endurci que le super-héros milliardaire que Barry a appris à connaître. Avec une menace mondiale à l’horizon, Bruce Wayne doit décider s’il peut redevenir Batman. »

Pour tous les fans de Superman, l’histoire de »Man of Steel », le premier film mettant en vedette Superman Henry Cavill et dirigé par zack snyderse déroule en 2013, avec le synopsis confirmant la raison pour laquelle le général Zod reviendra en tant que méchant dans » The Flash ».

Le personnage du général Zod est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées de Superman en 1961, venant de la planète Krypton comme son ennemi juré et ayant les mêmes super pouvoirs que Superman. L’acteur michel shannon Il était chargé d’interpréter le personnage dans »Man of Steel », revenant maintenant avec le personnage dans »The Flash ».

Malgré le retour apparent dans le monde de Superman, on pense actuellement que le super-héros sera exclu du film, car on sait que l’acteur Henry Cavill ne reviendra pas dans le nouvel univers DC de James Gunn et Peter Safran. Cependant, Kara Zor-El, mieux connue sous le nom de Supergirl, apparaîtra, avec Sasha Calle jouant la première version latino du personnage.

»The Flash » sortira en salles le 16 juin.