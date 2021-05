« The Flash »: l’apparition d’Impulse dans la série est révélée

La CW est au milieu d’un tournage très important puisqu’il s’agit de l’épisode 150 de « The Flash », l’une des séries les plus appréciées de son univers basée sur DC Comics. Cet épisode présentera l’apparition de l’un des personnages les plus aimés des histoires de speedster écarlates: Bart Allen, également connu sous son surnom héroïque Impulse.

Contrairement à sa version imprimée, Bart Allen sera le fils de Barry Allen et Iris West-Allen, au lieu de leur petit-fils, avec la présence de sa sœur XS / Nora West-Allen et Godspeed. Canada Graphs aurait révélé quelques images du plateau de tournage, révélant l’apparence de son costume dans la série.

Bart Allen / Impulse sera interprété dans la série par Jordan Fisher. Le futur fils de Barry et Iris est décrit comme l’adolescent le plus rapide de la planète, mais son comportement impulsif sera un grand test de patience pour ses parents dans le passé s’ils veulent le rejoindre dans la lutte contre la plus grande menace de l’équipe Flash. affronté jusqu’à présent.

Dans sa version de DC Comics, Bart Allen est présenté comme le petit-fils de Barry et Iris. Né dans un futur lointain, il a grandi dans ce que l’on pourrait appeler un environnement de réalité virtuelle, donc en rejoignant le «monde réel», sa capacité d’attention est réduite au minimum car il s’émerveille même des choses les plus simples de la vie quotidienne.

Cette semaine, EW a confirmé que Nora West-Allen, connue sous le pseudonyme XS, reviendrait dans la série pour le spécial de l’épisode 150. Puisque lors de sa dernière apparition, elle a disparu lorsque sa chronologie a été supprimée, on ne sait pas si elle sera le même Nora que Barry et Iris ont rencontré ou s’il s’agit d’une autre chronologie.