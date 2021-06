The Flash : ils ont présenté le costume de Supergirl

Andy Muschietti soulève le battage médiatique des fans de Éclat avec leurs publications dans les réseaux. Il a déjà présenté le costume du Batman de Michael Keaton avec une tache de sang, dans le meilleur style Veilleurs. Puis ce fut au tour du Couloir écarlate et son nouveau logo. Maintenant, il a fait la même chose avec la tenue de l’héroïne Super Girl. Le personnage est joué par le Colombien rue Sacha. Elle est la deuxième actrice à jouer le rôle sur grand écran depuis Hélène Slater en 1984.

La pièce dévoilée rappelle beaucoup le costume du Le Superman d’Henry Cavill. En fait, les symboles kryptoniens sur la tenue sont similaires à ceux de la tenue originale de Homme d’acier. Est-ce un clin d’œil au film Zack Snyder peut signifier quelque chose pour lui SnyderVerse? Les théories sur Internet du post de Muschietti sont nombreuses.







Déguisement de Supergirl dévoilé

La première question que se posent les fans est de savoir si la version que l’on verra dans le DC Univers étendu il s’agit de Kara, la cousine de Clark. Un argument contre cette possibilité est le premier regard sur les vidéos divulguées du tournage du film. Le regard de Super Girl, avec un pantalon long inclus, C’est la même chose que Cir-El, la fille de Clark et Lois Lane dans les romans graphiques.

Certains internautes ont été encouragés à oser que le personnage de Calle est la fille de Superman de Chris Reeve. Bien que beaucoup aient écarté cette possibilité en se référant à la continuation pseudo-spirituelle de cette version, Superman revient, où Kal-El et Lois ont un enfant.

Le film Le flash Cela semble être un projet super ambitieux et nombreux sont ceux qui parient qu’il redéfinira l’avenir de la DC Univers étendu. Il y avait déjà un échantillon de la capacité du Couloir écarlate lorsqu’il s’agit de modifier le temps et l’espace dans Ligue de justice de Zack Snyder. La présence du Le Batman de Keaton confirme le choc des réalités, quelque chose qui jusqu’à présent n’a pas été vu dans les projets de la marque sur grand écran. Super Girl c’est un attrait de plus de cette recette inédite.