The Flash est le meilleur film de super-héros pour Warner

Le film The Flash a eu un changement de réalisateur et un mauvais présage mais Andy Muschietti est venu lui donner son cachet et Warner était plus que satisfait.

Éclat a connu des débuts compliqués avec des changements de directeurs à plusieurs reprises et les problèmes juridiques de son protagoniste, Ezra Miller. Cependant, une fois que l’Argentin Andy Muschietti a pris en charge le film qui sortira dans les salles du monde entier l’année prochaine, tout a commencé à aller sur des rails. Le réalisateur des deux films de Article Il a su donner son empreinte à un projet qui a beaucoup de potentiel.

De cette façon, la bande adaptera l’histoire point de rupture où le Scarlet Runner modifie la chronologie lorsqu’il voyage dans le temps pour empêcher sa mère d’être tuée. Dans le film, le héros voyagera à travers multivers rencontrer différents Batman (Ben Affleck et Michael Keaton), Supergirl (Sasha Calle) et même le méchant de Man of Steel, le général Zod (Michael Shannon).

Le Flash a beaucoup de potentiel

fans de CC ont des attentes à propos de ce projet, bien que certains adeptes de la marque restent sceptiques étant donné que des rumeurs indiquent que ce film signifiera un redémarrage en douceur pour lui Univers étendu DC et finira par enterrer ce qu’on appelle SnyderVersela trilogie Homme d’acier, batman contre superman Oui La Ligue des Justiciers de Zack Snyder.

Selon un rapport de Variété les cadres de Warner Bros. eu l’occasion de voir une version préliminaire de Éclat et ils étaient plus que satisfaits du travail du réalisateur Andy Muschietti et de son protagoniste, Ezra Miller. A tel point qu’il y aurait même un pardon d’avance pour l’acteur pour ses scandales judiciaires ces derniers temps. La bande est l’un des meilleurs films de super-héros du point de vue du studio.

Notez que l’adresse du Univers étendu DC est sur le point de changer à nouveau avec la fusion Avertisseur/Découverte et le début de nouveaux cadres qui ont des visions différentes de celles qui ont pris des décisions sur le DCEU jusqu’à présent. Beaucoup évoquent même le retour du SnyderVerse comme possibilité. Pendant, Éclat a le feu vert et se prépare pour sa première en juin 2023.

